Секс должен быть разнообразным, если ты хочешь, чтобы твоя интимная жизнь не превращалась в рутину. А помогут в этом не только изменения локаций, но и позиций. На этот раз Men 24 расскажет о нескольких крутых секс-позах, которые однозначно стоит попробовать каждой паре!

Источник: GQ

Новые секс-позы позволяют, извини за тавтологию, по-новому открывать друг друга. Ты получишь не только новые ощущения, но и узнаешь, на что еще способно твое тело. Спойлер: на этот раз обойдется без безумных акробатических уловок.

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4 секс-позы, которые стоит попробовать каждой паре

1. Лотос

Эту секс-позу знает каждый, кто хоть раз держал в руках "Камасутру". Но совсем не важно, что эта позиция не очень новая. Главное – удовольствие, которое она приносит, а также максимальная интимная близость.

Как выполнить? Сядь, скрестив ноги. Она садится тебе на колени так, чтобы вы смотрели в глаза друг другу. Теперь она обвивает тебя ногами, пока ты проникаешь в нее. Как и в случае с миссионерской позой, вы можете целоваться, обниматься и ласкать друг друга. В этой позиции контролировать процесс можешь как ты, так и она. Что особенно ценно.

В чем особенность? Эта позиция очень интимная. А зрительный контакт позволяет получить еще больше удовольствия от процесса.



Эта секс-поза гарантирует максимальную интимность процесса / Фото Unsplash

2. Кошка

В оригинальные эта позиция называется CAT, а расшифровывается аббревиатура просто: техника коитального выравнивания. Звучит сложно, но не надо сразу же пугаться.

Как выполнить? Твоя партнерша ложится на спину, а ты – на нее. Потом ты проникаешь в нее. Изюминка позиции – партнерша сжимает ноги после проникновения. Эта позиция не о ритмических колебаниях взад-вперед. Здесь говорится об эротическом трение, которое идеально подойдет для ленивого секса перед сном.

В чем особенность? Эта секс-поза идеально подойдет для тех, кто хочет хорошо провести время после тяжелого рабочего дня. Более того она отлично работает на стимуляцию клитора. Поэтому в большинстве случаев можно гарантировать оргазм!

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3. 77

Это своеобразное переосмысление позы ложки. Она интересна потому, что вы немного измените угол проникновения.

Как выполнить? Твоя партнерша ложится на бок, а ты пристраиваешься к ней сзади. Она обвивает ногами твою верхнюю ногу и прижимает себе к тебе. Таким образом у тебя уже будет другой угол проникновения, что подарит новую палитру приятных ощущений.

В чем особенность? Вы можете начать с привычной позиции ложки, а затем плавно перейти в 77, чтобы получить еще больше удовольствия. Не забывай также о том, что свободной рукой ты можешь (читай – обязан) ласкать тело своей возлюбленной.



В позиции 77 вы можете получить больше удовольствия благодаря изменению углу проникновения / Фото Unsplash

4. Утомленная собака

Это вариант doggy-style, но с определенным ослаблением для вас обоих. Она не столь ритмичная и динамичная, но тоже гарантирует глубокое проникновение и ряд приятных ощущений.

Как выполнить? Твоя любимая ложится на живот. В идеале подложить 1 – 2 подушки ей под таз. Ты ложишься на нее сзади и проникаешь внутрь. Все просто.

В чем особенность? Это еще одна позиция, которая позволяет получить максимум кайфа от занятия сексом, не прилагая при этом много усилий.



Позиция уставшая собака гарантирует глубокое проникновение и максимум удовольствия / Фото Unsplash

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