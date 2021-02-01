Где, по твоему мнению, безопаснее и комфортнее заниматься сексом? Ты уверен, что дома? Результаты одного из опросов свидетельствуют, что в собственном доме травмироваться во время сеанса страсти чрезвычайно просто. Детали лови на Men 24!

Источник: GQ

В End of Tenancy Cleaning London провели опрос среди 2397 мужчин и женщин. Результаты свидетельствуют, что во время занятия сексом дома ты можешь травмироваться чаще, чем тебе кажется.

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Насколько опасно заниматься сексом дома?

Опрос показал, что 89% мужчин и 49% опрошенных женщин заявили, что имели травмы после секса дома. Интересная деталь результатов исследования: каждой комнате в доме присвоили свою степень опасности (и частоту травм).

Ну что же, пройдемся по ТОПа мест в твоем доме, которые чаще всего связывают с травматизмом во время секса.

1. Ванная

Во всем доме нет более опасного места для секса, чем ванна. Согласно опросу, очень высокий процент – 91% людей – получают травмы во время принятия горячего душа со своим партнером. Несомненно, опасно, но 75% людей заявили, что это самое распространенное место для секса.



Секс в ванной не только чрезвычайно популярный, но и травматический / Фото Unsplash

2. Кухня

Это правда, что еда и секс идут рука об руку, настолько, что для 69% респондентов кухня – обычное место для секса. Но между ножами, плитами и посудой также легко получить травму. 86% людей пострадали, просто занимаясь сексом на кухне.

3. Гостиная

Те, кто опасался, что появление потоковых сервисов может стать проблемой в отношениях, могут не сомневаться: сочетание дивана и Netflix (или Amazon, Apple +, Disney + и т. д.) – обычная встреча, которая также может перерасти в жаркие шалости для 83% опрошенных. Мы не знаем как, но 75% также признались, что получили травмы во время секса в гостиной. Вероятно, это связано с падением с дивана или через журнальный столик, который стоял слишком близко к дивану.



Будьте осторожны, чтобы в порыве страсти не упали с дивана / Фото Unsplash

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4. Спальня

Невероятно, но в рейтинге самых опасных комнат в доме для секса спальня занимает четвертое место. Хотя, конечно, 96% людей предпочитают именно ей, если говорится о занятиях сексом. Но стоит быть осторожным, чтобы в порыве страсти не разбить лоб о перила кровати или не травмироваться из-за ночника.

5. Лофт / пентхаус

Он тоже попал в этот рейтинг. И, пожалуй, причина кроется в ультрамодных наклонных потолках, а также высоте стен. Неудивительно, что 67% респондентов признались, что травмировались, занимаясь сексом в пентхаусе.



Низкие потолки могут стать причиной травматизма / Фото Unsplash

6. Шкаф

Возможно, благодаря тому, что теперь квартиры становятся все меньше и меньше, шкаф – обычное место горячих встреч только для 10% людей, принимавших участие в опросе. К счастью, как ни странно, они сообщают о редких инцидентах (3%).

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