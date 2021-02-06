Как выполнять 4-секундную тренировку: лучший способ быстро и эффективно нарастить мышцы
Есть ли 4-секундная тренировка ключом к построению крепких мышц? Ученые утверждают, что есть. Но для достижения этого нужно обратить внимание на одну хитрость. Men 24 расскажет, как с помощью 4-секундной тренировки набрать мышечную массу!
Источник:GQ
Когда дело доходит до упражнений, то у тебя есть 2 варианта: быть одним из тех мужчин, которые часами проводят в тренажерном зале, поднимая штанги, выполняя упражнения с сотнями повторений, или пройти короткий путь. Именно о нем мы и расскажем. Говорится о тренировках, которые помогают достичь желаемых результатов без затраты большого количества времени.
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Каждое десятилетие известное своими любимыми упражнениями: в 80-х это была аэробика, в 90-х все практиковали тай-бо, а в начале 2000-х – зумба. Затем появился кроссфит, и теперь все ищут тренировки, которые не требуют значительных затрат времени на тренировки.
Так родилась знаменитая 7-минутная тренировка, созданная Крисом Джорданом, директором отдела психологии упражнений в Johnson & Johnson Human Performance Institute, 5-минутная программа для всего тела и тренировки высокой интенсивности (HIIT), которые почти никогда не превышают 20 минут.
Есть ли на самом деле 4-секундная тренировка?
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, показывает, что 4-секундная тренировка может значительно увеличить твой сердечно-сосудистый потенциал и мышечную массу, а также быть полезным способом оставаться в форме!
4-секундная тренировка стала популярной из-за своей эффективности / Фото Unsplash
Исследование провели специалисты из Лаборатории производительности человека Техасского университета в Остине. Подопытными были как мужчины, так и женщины. От них требовали в течение 4 секунд прикладывать максимум усилий в силовом цикле, а затем 15 или 30 секунд отдыхать между повторениями. Это можно делать, например, на велосипеде или беговой дорожке.
Если же быть максимально честными, то 4-секундная тренировка на самом деле длится более 10 минут. А ее секрет кроется в том, что тебе нужно чередовать периоды максимального усилия с периодами низкой интенсивности. Это позволяет держать частоту сердечных сокращений повышенной. Например, в течение 4 секунд беги трусцой, а следующие 15 – выполняй быструю ходьбу.
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В чем ключ к тренировке?
- Тебе нужно вложить ВСЕ СВОИ СИЛЫ в эти 4 секунды.
Поскольку упражнения настолько эффективны, твоя сердечно-сосудистая система все еще стимулируется в периоды отдыха. Ты употребляешь много кислорода и восстанавливаешь запасы энергии, которые использовал во время спринтов,
– пояснил Эдвард Койл, доктор философии, директор лаборатории UT Human Performance Laboratory.
4-секундная тренировка предусматривает вложение всех сил в течение 4 секунд / Фото Unsplash
Согласно результатам исследования, участники, которые тренировались таким образом в течение 8 недель с "истинно максимальной мощностью", в каждом интервале, "успешно увеличили мышечную массу, мощность и сердечно-сосудистую систему".
"Результаты показывают, что отказ от сидения с помощью частых, интенсивных и чрезвычайно сокращенных упражнений "может нейтрализовать" некоторые неблагоприятные последствия малоподвижного образа жизни", – пишет The New York Times. Это значит, что твой метаболизм также улучшается от этого типа тренировок и становится активным, что помогает похудеть.
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