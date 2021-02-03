Отжимание – одно из самых простых для выполнения упражнений. Для него тебе не нужно ни особого инвентаря, ни много места в доме. Но недостаточно просто лечь на пол и начать отжиматься. Нужно выполнять это упражнение правильно. Фитнес-тренер Джереми Этье назвал самые распространенные ошибки, которые делает большинство во время отжиманий.

Источник: ютуб-канал Джереми Этье

Если ты хочешь достичь максимального результата от отжиманий, тебе нужно ответственно отнестись к технике выполнения этого упражнения. В противном случае ты можешь не только травмироваться, а также не получить желаемого прироста мышечной массы и рельефа.

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5 распространенных ошибок во время отжиманий

1. Помни об угле локтя

Самая распространенная ошибка, которую делают люди во время отжимания, – слишком широко разведены в сторону локти. Казалось бы, это должно не только прокачать мышцы рук, но и грудь. На самом деле, все не совсем так.

Этье отмечает, что локти должны быть на одной линии с волокнами груди, чтобы ты стимулировал максимальную активацию мышц. Широкий хват может ограничить диапазон твоих движений.



Не стоит отводить локти в сторону во время выполнения отжиманий / Фото Unsplash

2. Держи руки в правильном положении

Многие люди выполняют отжимания с несколько согнутыми руками, что может стать причиной появления проблем с локтями, а также повышает вероятность травматизма плеч.

Точно так же, как ты ставишь ноги при приседании, ты должен активно прижимать руки к земле, чтобы способствовать внешнему вращению плеч перед сгибанием. Выполняя отжимания, думай о том, чтобы распределять вес через руки, а не туловище,

– отмечает тренер.

3. Активируй другие мышцы во время отжимания

В отжимании с правильной техникой и традиционным движением основное внимание уделяется ракам и груди.

Если ты хочешь сделать отжимания более сосредоточенными на груди, то во время выполнения этого упражнения следует во время сгибания руки отводить немного назад, удерживая локти вверху. Это создаст большее напряжение в груди и меньшее в трицепсах,

– добавил Этье.

Чтобы лучше влиять на плечи, тренер рекомендует поднять ступни или выполнить отжимание согнувшись.

"Дополнительное сгибание плеча в этих вариациях должно добавлять все больше и больше напряжения до плеч, а не к груди и трицепсам", – рассказывает он.



Меняй угол, если хочешь прокачивать другие группы мышц / Фото Unsplash

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4. Контролируй напряжение в плечах

Даже при правильном расположении рук и локтей, когда ты начинаешь уставать, твои плечи почувствуют большое напряжение. А это может помешать достижению желаемого результата. Поэтому тренер рекомендует не забывать о плечах.

Активируй плечи, активно опускай их вниз в устойчивое фиксированное положение, которое ты хочешь хранить при каждом повторении. Эта простая смена добавит стабильности, столь необходимой твоему сгибанию, улучшит силу толчка и обеспечит передачу большей части напряжения на целевую мышцу,

– подчеркивает тренер.

5. Контролируй скорость

Если ты выполняешь фитнес-тест, делать повторение как можно скорее – нормально. Но это не то, что тебе следует делать на обычных тренировках. Слишком высокий темп может не только увеличить нагрузку на локтевой сустав, но и сделать тренировки недостаточно эффективным.

Если тебе легко отжиматься, вместо того, чтобы просто пытаться делать все больше и больше в быстром темпе, замедлись. Удели не менее 2 секунд на выполнение каждого отжимания или даже 4 – 5 секунд, если можешь,

– добавил Этье.

Чем дольше ты будешь держать свое тело в напряжении, тем лучшим будет результат тренировки. Все просто.

Смотри видео, как правильно выполнять отжимания:

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