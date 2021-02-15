Пандемия коронавируса сильно изменила нашу привычную жизнь. Но это не значит, что нужно отказываться от секса. Трудно социально дистанцироваться, пока вы вдвоем лежите в одной постели. Но паниковать не стоит: сексом в маске заниматься мы не будем предлагать. Зато назовем 5 секс-трендов 2021 года!

Конечно же, в 2021 году мы рекомендуем максимально ответственно относиться к своему здоровью. Секс на одну ночь – не лучший случай. А измерения температуры и контроль состояния здоровья – лучшее, что ты можешь сделать как для себя, так и своей партнерши. А чтобы интимная жизнь не стала скучной и никакой, обрати внимание на секс-тренды, которые будут популярными в этом году.

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1. Ролевые игры

Для тех, кто продолжает проводить большую часть времени дома, добавление пикантности в спальню – лучшее решение. Для этого можете попробовать ролевые игры. Например, твоя партнерша может перевоплотиться в медсестру, которая проверит, хорошо ли себя чувствует ее пациент. Мы убеждены, что об этой интимной забаве ты мечтал уже давно.

Вы можете притвориться незнакомцами, занимаясь сексом в защитных масках. Но в этом случае помни о том, что дышать в ней не слишком просто. Поэтому внимательно следи за тем как себя чувствует твоя партнерша.

2. Мужские секс-игрушки

В 2021 году не стоит исключать тот факт, что нашу страну снова закроют на локдаун. И будь готов к тому, что он может стать еще жестче. И сексом с кем-нибудь ты тоже не будешь заниматься, чтобы не подвергать себя опасности. Поэтому стоит позаботиться о мастурбаторе в твоей спальне. Эта игрушка позволит получить еще больше удовольствия от мастурбации, ведь она будет напоминать секс.

Если у тебя есть партнерша, то вы можете приобрести парные интимные игрушки. Например, во время командировки ты сможешь получать и дарить удовольствие так, как будто вы не находитесь на расстоянии сотен километров друг от друга.



Стоит также позаботиться о секс-игрушках / Фото Unsplash

3. Взаимная мастурбация

Не зря же в 2020 году мы научились мыть руки как надо. В 2021 году можно попробовать добавить в свою интимную жизнь еще и взаимную мастурбацию. Она может быть замечательной частью прелюдии. Также ее можно назвать ленивой заменой секса, когда совсем не хочется напрягаться. Особенно, если предшествовал этому тяжелый и утомительный рабочий день.

Мы все же рекомендуем с взаимной мастурбации начинать свои интимные свидания. Разогрейтесь хорошо, чтобы потом получать еще больше удовольствия от секса.

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4. Сексуальная внимательность

Этот пункт касается знакомств. В 2021 году ты будешь внимательнее изучать потенциальную партнершу, познакомишься с ее ценностями и целями. А потом уже позовешь к себе домой. И в сексе ты будешь однозначно внимательнее. Больше никакой спешки. Вы будете наслаждаться интимным процессом, получая удовольствие вдвоем.

Тем более плохой секс сейчас никому не нужен. Особенно, если вспомнить, что в прошлом году его было значительно меньше.



Будь максимально внимательным не только к себе, но и к своей партнерше / Фото Unsplash

5. Секстинг

Это еще один процесс, который плавно перешел с прошлого года. Ты будешь чаще обмениваться со своей партнершей жаркими сообщениями. И совсем не обязательно отправлять голые фото. Иногда достаточно будет описать свои сексуальные фантазии, чтобы изрядно разогреться.

Мы рекомендуем заниматься секстингом по дороге домой, чтобы уже на пороге вы могли отдаться страсти. Если же ты за рулем, то смартфон в руки вообще не желательно брать. Будь ответственным!

В 2021 году мы особенно начнем ценить секс. Поэтому получай максимум удовольствия, не спеши и не забывай, что и твоей партнерше должно быть очень хорошо. А еще помни об экспериментах: поэтому меняйте секс-позы, а также не ленитесь выходить за пределы спальни.