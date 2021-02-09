Совершенствоваться и прокачивать скиллы – нормально. И касается это не только занятий спортом и работы. Говорится и о сексе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ты пытаешься каждый раз становиться все лучшим любовником. А наши советы тебе в этом только помогут!

Чтобы стать настоящим асом в сексе, совсем не обязательно вечерами изучать "Камасутру". Можешь просто воспользоваться нашими советами. Эти 7 шагов помогут получить еще больше удовольствия и превратить каждую ночь на горячую!

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1. Прелюдия – прежде всего

Если тебе кажется, что хороший секс – только о проникновении и амплитуде движений, то это совсем не так. Каждый мужчина, который считает себя асом в постели, понимает что нужно много времени посвятить именно прелюдии. Ты должен убедиться, что твоя партнерша достаточно разогрелась и готова к продолжению.



Хорошая прелюдия – гарантия того, что секс будет отличным / Фото Unsplash

2. Получай удовольствие

Конечно же, можно пытаться всеми силами угодить своей партнерше, но такой подход имеет мало общего с успехом. Стоит помнить и о том, что тебе тоже должно быть хорошо в постели. Поэтому попробуй соблюдать баланс между дарением и получения. Это переведет ваши интимные отношения на совершенно новый уровень.

3. Изучи ее тело

Устал искать мифическую точку G? Зациклился на клиторе? Пора как-то уже разнообразить свои знания о женском теле. Твоя задача – изучить эрогенные зоны любимой. Следи за ее языком тела, чтобы определить, что ей нравится, а что – нет. Если же не можешь вычислить зоны, взаимодействие с которыми дарит ей удовольствие, – не стесняйся спросить у нее. Она лучше знает свое тело!



Ты должен знать ее эрогенные зоны / Фото Unsplash

4. Будь выносливее

Конечно же, хочется выложиться на полную, чтобы подарить ей и себе как можно больше приятных ощущений. Но это также может стать причиной того, что твои сексуальные победы продолжаться несколько минут. Мало вероятно, что этого времени будет достаточно, чтобы удовлетворить партнершу. Поэтому тебе нужно управлять темпом. Иногда достаточно замедлиться, чтобы продолжить получать удовольствие!

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5. Учиться никогда не поздно

Этот пункт прямо вытекает из предыдущего. Для достижения кульминации женщинам нужно несколько больше времени. Поэтому тебе нужно научиться откладывать оргазм. Для этого можешь выполнять упражнения, которые прокачивают мышцы тазового дна.

6. Продумывай до деталей

Для хорошего секса недостаточно просто тебя и твоей партнерши. Тебе нужно позаботиться об атмосфере в спальне, или куда там вас не занесло. Возлюбленной должно быть комфортно и приятно заниматься сексом. Вас не должно ничто отвлекать. Поэтому позаботься о том, чтобы на кухне не капал кран в самый неподходящий момент.



В спальне должна быть атмосфера, которая не будет отвлекать от секса / Фото Unsplash

7. Не бойся говорить

Это не значит что нужно занятие сексом превращать в стенд-ап. Просто между поцелуями и ласками можешь спрашивать у нее, что ты можешь еще сделать, чтобы ей было лучше. Но будь осторожен. Не стоит слишком много говорить, ведь так ты можешь мешать ей получить еще больше удовольствия. К слову, если она любит слова с перчинкой – не стесняйся их использовать.

Воспользуйся нашими советами, чтобы получать и дарить еще больше удовольствия от занятия сексом. И не забывай о том, что этот процесс не терпит эгоизма. Заботься о своей партнерше, чтобы у нее было желание делать то же самое для тебя!