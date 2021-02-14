На День святого Валентина у тебя есть возможность не только порадовать свою возлюбленную желанным подарком. Ты еще й можешь попробовать заняться одним из самых желанных для женщин видов секса. Говорится о сексе в ванной. Воспользуйся нашими советами, чтобы подарить максимум удовольствия второй половинке.

Секс в ванной не оставит ни одну девушку равнодушной. Поэтому тебе нужно основательно подготовиться к нему. А мы поделимся несколькими советами, которые помогут получить еще больше удовольствия от процесса.

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1. Чистая ванная

Пусть это звучит очень банально, но тебе нужно позаботиться о том, чтобы ванная была чистой. Поэтому попробуй отмыть ее от волос и налета. Не забудь также о краях ванны. Не в последнюю очередь следует обратить внимание на сток. Грязная ванна может любое желание свести на нет.



Ванная создана не только для того, чтобы в ней купаться / Фото Unsplash

2. Создай атмосферу

Прежде всего в ванной комнате должно быть чисто. Спрячь наконец свои залежи носков и трусов. Зажги свечи, ароматические палочки. Позаботься о том, чтобы освещение в ванной было максимально интимным. Не в последнюю очередь следует позаботиться о романтической музыке.

Не набирай слишком много воды в ванну. Помни о том, что избыток воды может стать причиной того, что вы затопите соседей в порыве страсти.

3. Позаботься о температуре

В ванной должно быть тепло, но не слишком жарко. Ты же не хочешь, чтобы вам стало плохо. Что касается температуры воды, то она должна колебаться в пределах 37 градусов. Совсем не обязательно искать термометр. Достаточно погрузить руку в воду. Если можешь подержать ее в течение 10 секунд без дискомфорта – зови возлюбленную.



Комфортная температура воды – около 37 градусов / Фото Unsplash

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4. Избегай спешки

В этом случае мы имеем в виду именно спешку во время секса. Что касается отдыха в ванной, то стоит поторопиться, ведь горячая вода имеет свойство быстро остывать.

Максимально удобная позиция для секса в ванной: ты садишься в ванну, а твоя партнерша садится сверху спиной к тебе. При этом ваши ноги будут выпрямлены. Это позволит не уставать и получать максимум удовольствия. Обними ее, целуй шею, ласкай грудь. Делай все для того, чтобы она кайфовала!

5. Держи халаты под рукой

Следует позаботиться также о том, чтобы у ванны лежали халаты. Это нужно для того, чтобы вы могли спокойно перебраться в спальню. Поэтому не стоит ограничиваться только ванной. Как т олько вода станет слишком холодной, набросьте халаты и продолжайте наслаждаться друг другом вне ванной.

Воспользуйся нашими советами, чтобы получить максимум удовольствия от секса в ванной. Не спеши, не суетись и не забывай о том, что сексом в ванной стоит начинать свою горячую ночь. А потом уже можно переходить в спальню, например.