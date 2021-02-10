Бытует распространенное мнение, что для сексуальной привлекательности нужно иметь безупречный внешний вид, накачанное тело и пропорции, достойные скульптуры Давида. Но на практике все совсем иначе. Для сексуальной привлекательности не стоит напоминать Кена. И Men 24 знает несколько хитростей, которые помогут ее прокачать!

Хорошая и стильная одежда, идеальная стрижка, уход за бородой. Все это делает тебя привлекательным. Но когда говорится о сексуальной привлекательности, то есть другие вещи, которые ты можешь сделать, чтобы обольщать каждую женщину.

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Психолог Мадлен А. Фужер, доктор философии, автор книги "Социальная психология влечения и романтических отношений", рассказала, что позволит прокачать сексуальную привлекательность. По ее мнению, есть 4 простые ключи, которые могут добавить много баллов в твою копилку, повысив шансы на успех среди женщин.

1. Альтруизм делает тебя сексуальным

Ты слышал, что давать лучше, чем получать? Что же, это касается и твоей сексуальной привлекательности: помощь другим может улучшить твоё настроение, вдохновить других и сделать тебя более привлекательным для потенциальных партнеров.

Исследование показало, что люди, которые помогают своим соседям, детям или другим людям в целом, считаются более привлекательными, чем те, кто не является альтруистом. Поэтому альтруизм значительно сексуальней, чем хороший костюм.



Хорошие мужчины, готовые прийти на помощь, считаются более привлекательными / Фото Unsplash

2. Стань незнакомцем

Согласно одному из исследований, знакомство – не всегда самое желанное в сексуальном партнере. Хотя женщины действительно испытывают тягу к известному партнеру, наблюдение показало, что существуют обстоятельства, при которых они отдают предпочтение партнерам-незнакомцам. Связано это с генетическим заболеванием, которое неосознанно связано с необходимостью иметь больше потомства.

Это не значит, что ты будешь привлекательным только для незнакомых женщин. Но это хорошая идея – поэкспериментировать с ролевой игрой в отношениях, которая также может сделать твою сексуальную жизнь интереснее и ярче.

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3. Будь креативным

Так, проявление творческих способностей также повышает сексуальную привлекательность. Исследование показало, что мужчины, которые носили футляр для гитары, чаще получали звонок от незнакомки, чем те, кто носил спортивную сумку. Конечно же, предварительно свой номер нужно было женщине дать.

4. Позаботься о своей осанке

Открытая поза тела может передать романтический интерес, а также привлечь к тебе женщин. Хорошая осанка ассоциируется с уверенностью и желанием поделиться, что является важным аспектом сексуальной привлекательности.



Открытая поза может привлечь к тебе женщин / Фото Unsplash

Прислушайся к этим советам, чтобы стать еще более сексуально привлекательным. Совершенствуйся и у тебя просто не будет отбоя от барышень!