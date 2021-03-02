Хорошая и качественная пара обуви – не просто достойное вложение денег, это еще и необходимость. Так, хоть ты и сидишь большую часть времени дома, не стоит игнорировать вопрос стиля. Мы на Men 24 знаем о не менее 5 типах классической обуви, которые подчеркнут твой образ, а также позволят чувствовать себя увереннее.

Заметим, что совсем не обязательно покупать всю обувь, о которой мы расскажем далее. Но стоит обратить внимание на 1 – 2 пары, которые станут отличным сочетанием к твоему базовому гардеробу . Айда с нами смотреть, какая мужская обувь будет трендовой в 2021 году.

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1. Оксфорды

Если ты хочешь иметь в шкафу только одну пару классических туфель, то сначала следует позаботиться об оксфордах. Это стиль, который подходит к формальным вариантам.

Как отличить оксфорды на полках магазинов? Тебе нужно взглянуть на верх обуви, рядом с ушками. Он образует букву V вместо набора параллельных линий. Это и свидетельствует, что перед тобой именно оксфорды.



Оксфорды – наиболее классическая пара обуви / Фото untamedstreet

2. Дерби

Дерби технически чуть менее формальные, чем оксфорды, но это не должно тебя очень беспокоить. Хорошая пара может работать практически с любым костюмом (хотя, возможно, не со смокингом). Кроме того, такую обувь можно смело сочетать с джинсами или твидовыми брюками.



Дерби технически чуть менее формальные, чем оксфорды / Фото untamedstreet

3. Броги

Когда мы говорим о брогах, то речь идет не о силуэте, а о деталях, которые идут поверх него. Фирменная перфорация сначала была функциональной, предназначенной для того, чтобы вода могла стекать с туфель, которые носят для прогулки по ирландским болотам. Теперь же этот орнамент – все еще основа современной модельной обуви.

Броги меньше подходят к формальному стилю, но их все же можно сочетать с классическими брюками. Также их можно смело носить с джинсами.



Броги выделяются характерным узором / Фото hiconsumption

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4. Лоферы

Лоферы – универсальная обувь, которую можно носить как с костюмом, так и сочетая со стилем смарт-кэжуал . Лоферы могут быть разнообразными: классические и с кисточками. Также они могут иметь металлическую пряжку или другие элементы декора. Поэтому, если у тебя образ максимально сдержанный, нужно отдавать предпочтение лоферам без лишних дополнений.



Лоферы – универсальная обувь, которая идеально подходит к стилю смарт-кэжуал / Фото ksusentinel

5. Чукки

Чукки – не слишком формальная обувь, а еще она однозначно подойдет тебе для прохладной весны и осени. Чукки бывают разными. Если ты выберешь модель с заостренным носиком, то их можно будет носить даже с костюмом. Замшевые варианты, например, можно смело дополнять классическими джинсами. Повышенная же подошва позволит тебе спокойно обходить всевозможные неровности, которыми щедро усеяны украинские тротуары и дороги.



Чукки трудно назвать классической обувью / Фото GearMoose

Выбери себе именно ту модель, которая будет подчеркивать твой стиль. К слову, хорошая и качественная обувь – то, на что однозначно обращают внимание женщины!