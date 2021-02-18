В 2021 году мужская мода принесет с собой множество новых цветовых историй и интересных дизайнов. Men 24 расскажет тебе, что будет в тренде в этом году. Поэтому давай составлять список вещей, которые однозначно не будут лишними в твоем гардеробе.

На 2021 все возлагают большие надежды. Этот год должен стать годом возрождения. И новые тенденции моды подтверждают это. По крайней мере, 2021 однозначно будет отличным с точки зрения моды. К твоему вниманию 5 модных тенденций, которые будут актуальными в этом году.

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1. Современная универсальная одежда

Тенденция классической функциональной одежды существует уже несколько лет. Однако с момента своего появления она сменила форму и содержание.

Например, 2021 вернул сафари-куртки и камуфляж. В этом году функциональная одежда может похвастаться современной атмосферой. Будет популярной одежда с большим количеством карманов. Казаться, что ты буквально вчера вернулся с сафари. Чтобы не охотиться, конечно же. А знакомиться с фауной.



Модным будет стиль сафари в 2021 году / Фото Garreth Barclay

2. Бомбер

Мы все любим куртки-бомберы. Что ж, если ты поклонник этого элемента гардероба, то 2021 может стать именно твоим годом. Ажиотаж вокруг этих курток не утихнет.

На последних подиумах сезона весна / лето 2021 можно было увидеть различные фасоны и дизайны курток-бомберов. Это доказывает, что они постепенно становятся неотъемлемой частью гардероба каждого мужчины. Сейчас в центре внимания укороченные бомберы 70-х годов.



Укороченные куртки-бомберы будут актуальны в 2021 году / Фото Pinterest

3. Возвращение в 1970-е годы

Если ты еще не почувствовал атмосферу, то семидесятых плавно и уверенно возвращаются. Мы же рассказывали тебе, что мода циклична. Поэтому 2021 станет годом старых тенденций в новой, современной интерпретации.

Тебя ожидает сочетание бежевого, коричневого, темно-синего цветов. Странные принты. А также, прости Господи, вельвет.



В 2021 году вернется мода с 70-х / Фото brittneybingham

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4. Яркие неоновые цвета

Неон пытается вернуться с 90-х годов. Поэтому у тебя есть все шансы стать одним из героев Cyberpunk 2077.

Но здесь нужно помнить о балансе. Не стоит обвешиваться одеждой с неоновыми цветами. Если ты выбрал, например неоновую куртку, то брюки и обувь однозначно должны быть черными и не привлекать внимание. В противном случае у тебя есть все шансы превратиться в светофор.



Неоновые цвета снова станут модными в 2021 году / Фото Pinterest

5. Пастельный шик

С другой стороны, у нас есть пастельные тона, которые являются настоящей противоположностью неоновым цветам. Тем более пастель идеально подходит для весеннего гардероба. А к весне, как ты знаешь, остаются считанные дни.

Совет от Men 24

Не нужно сразу же бежать в магазины за обновами. Тебе однозначно стоит также обращать внимание на скидки. К слову, в некоторых магазинах они есть целый год на отдельные модели. Зачем переплачивать за бомбер, если ты можешь приобрести его на 50, а иногда и 70% дешевле.