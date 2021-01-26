Мы так часто сравниваем секс со спортом. Так почему бы нам не попробовать почувствовать себя настоящими олимпийцами в постели? К твоему вниманию 5 крутых секс-поз, которые позволят переосмыслить вашу интимную жизнь.

Источник: Durex

Если ты не забыл, то знаменитый олимпийский лозунг гласит: "Главное – не победа, а участие". Поэтому мы предлагаем тебе принять участие в настоящих олимпийских секс-играх. Тебе и твоей партнерше. Поэтому давай изучать крутые секс-позы, которые помогут вам почувствовать себя олимпийцами в спальне!

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1. Брусья

Тебе нужно лечь на кровать, согнуть колени под углом 90 градусов. Твоей партнерше нужно будет оседлать тебя, держась за колени, как будто она выполняет упражнения на брусьях. Поэтому, не сложно понять, что ее задача – подниматься и опускаться. Некая всадница, но со спортивным уклоном.

Особенность этой позы заключается в том, что партнерша контролирует все: от темпа до глубины проникновения. Твоя задача – получать удовольствие.



Поза брусья позволит твоей партнерше целиком и полностью контролировать процесс / Фото Unsplash

2. Вольные упражнения

Твоей любимой нужно стать на колени. Выполнять эту секс-позу лучше на полу, ведь вам понадобится твердая поверхность. Ты становишься позади нее. Поднимаешь ее ноги и подтягивает к себе. Она должна обвить твои бедра ногами. Можно также выполнить это упражнение на кровати. Но в этом случае твоя любимая ложится на спину. Ты становишься на колени, подтягивая к себе ее ноги. Для максимального комфорта можно подставить под ее поясницу подушку.

3. Мостик

Ты становишься на колени. Твоя партнерша должна стать на мостик. Выполнять это секс-упражнение лучше на кровати. Задача возлюбленной – поднимать и опускать свои бедра. Твоя же – контролировать амплитуду ее движений. Когда она устанет, ты можешь спокойно вернуться к свободным движениям, взяв инициативу на себя.

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4. Кольца

Это еще одна не слишком простая, но особенно интересна секс-позиция. Для нее твоей партнерше необходимо лечь на спину. Тебе следует подтянуть ее нижнюю часть к себе, закинув обе ноги на одно плечо. Для максимального комфорта возлюбленной следует держаться за твои бедра, пока ты будешь раскачивать ее.

Особенность этой позиции заключается в плотно сжатых ногах. Они обеспечивают новые приятные ощущения во время проникновения.



Кольца позволят получить новые приятные ощущения во время проникновения / Фото Unsplash

5. Лошадь

Эта позиция получает твердые 10 баллов для многих, ведь она проста для воплощения. Для этого нужно, чтобы твоя партнерша стала на четвереньки, а ты – пристроился на коленях позади нее. Пусть она медленно опустит руки к кровати, поднимая бедра к потолку. Твоя же задача – войти в нее сзади, расставив ноги.

В этой позиции ты можешь поднимать и опускать ее бедра, а также контролировать глубину проникновения и темп.

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