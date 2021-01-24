Современный ритм жизни делает все возможное для того, чтобы из него исчезал секс. Что же тогда делать тем парам, которые не готовы отказываться от интима? Крутым и действенным советом поделилась блогерша из Австралии Джессика Худ. Она рассказала о 2-часовом окно, которое позволяет сделать секс регулярным. Читай на Men 24, как попасть в этот "золотой" промежуток времени.

Джессика Худ на своей странице в инстаграме рассказала , что мужчинам стоит вкладываться в 2-часовое окно, если они хотят регулярно заниматься сексом. Читай на Men 24 , что для этого нужно сделать.

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Секс по графику

Сразу же отметим, что это правило касается в основном пар с маленькими детьми. Но его можно использовать всем, ведь определенная закономерность наблюдается во всех без исключения парах.

Поэтому, по мнению Джессики Худ, нужно успеть заняться сексом со своей возлюбленной до 21:30. Почему? А потому, что в 21:29 твоя жена начнет рассказывать, как она устала и будет зевать. Поэтому ты должен не упустить благоприятный момент, пытаясь соблазнить свою возлюбленную.



Блогерша рекомендует успеть заняться сексом до 21:30 / Фото Unsplash

В чем кроется секрет?

Блогерша рассказала, что после укладки детей спать в 19:30, у нее остается несколько часов бодрости. В это время она, как правило, убирает в доме, моет посуду или готовит пищу на следующий день. Поэтому ближе к 22:00 она настолько устает, что единственное, чего она хочет, – пойти спать. Воспользуйся этим своеобразным графиком, чтобы у вас обоих была возможность заниматься регулярно сексом.

А после этого можешь с чистой совестью помочь своей жене по дому. Тем более что ученые доказали: мужчины, которые моют посуду, имеют больше шансов на регулярный секс .

Джессика, собственно, призывает мужчин помогать своим женам по дому. Это позволит не только регулярно заниматься сексом, но и поддерживать искру между вами обоими. И в таком случае уже не будет возникать стереотипных мыслей, связанных с тем, что интимная жизнь с рождением ребенка куда-то исчезает. Она есть, если не лениться делить обязанности поровну.



Не поленись помочь возлюбленной по дому, чтобы секс стал регулярным / Фото Unsplash

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К тому же нет ничего более сексуального, чем мужчина, который моет посуду и нарезает бутерброды. Особенно, если он это делает без рубашки,

– резюмировала Джессика Худ.

Поэтому прислушайся к совету блогерши. Помогай своей любимой по дому, а также не забывай пользоваться правилом 2-часового окна. И будет вам обоим счастья!