Физическая активность и тренировки не только принесут пользу твоему телу, но и могут положительно повлиять на работу мозга. С их помощью можно повысить концентрацию, улучшить память, способность рассуждать, а также быть продуктивным на работе. К твоему вниманию упражнения, которые не только сжигают жир, но и прокачивают твой разум.

Если ты хочешь быть не только здоровым, но и умным – физическая активность обязательно должна быть составной твоей жизни. Конечно же, не нужно просиживать целыми днями в тренажерном зале. Достаточно выполнять упражнения, которыми мы с вами поделимся.

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1. Ходьба

Эксперты говорят, что ходьба может быть одной из лучших форм кардиотренировок. И тебе совсем необязательно тратить много времени, уделяя ей. Одно из исследований свидетельствует о том, что ходьба в течение примерно 3 часов в неделю помогает защитить мозг от потери памяти, связанной со старением. А еще ходьба предотвращает сокращению мозга и способствует росту нервной системы, помогает улучшить твою память.



Ходьба помогает защитить мозг от потери памяти / Фото Unsplash

2. Растяжка и аэробные упражнения

Растяжка и выполнения легких упражнений, таких как бег трусцой или езда на велосипеде, помогают предотвратить депрессию. Исследование, проведенное специалистами из Университета Ритгерса, показало, что выполнение растяжки и легких упражнений в течение 8 недель помогает уменьшить симптомы депрессии на 30 – 50 процентов.

3. Кардио

Бег, плавание или любые упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, помогают замедлить когнитивный спад. Исследование, проведенное в Германии, показало, что упражнения, какие доставляют больше кислорода в тело, помогают увеличить количество серого вещества и объем мозга, который необходим для выполнения его когнитивных функций.



Кардио позволяют увеличить количество серого вещества и объема мозга / Фото Unsplash

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4. Силовые тренировки

Подъем тяжестей в течение примерно 90 минут может защитить области мозга, наиболее уязвимые для, например, болезни Альцгеймера. Согласно исследованию Сиднейского университета, силовые тренировки в течение 6 месяцев могут защитить мозг от разрушения.

5. Упражнения высокой интенсивности

Скоростной велоспорт, бег и такие виды спорта, как футбол, могут улучшить работу мозга. Группа исследователей из Швеции обнаружила, что упражнения средней и высокой интенсивности могут улучшить память, концентрацию и способность учиться у людей, особенно у молодежи. И все это происходит в течение двух часов после тренировки.



Упражнения высокой интенсивности помогают улучшить концентрацию / Фото Unsplash

И теперь ты знаешь, что тренировки не только положительно влияют на твою физическую форму, но и на умственные способности. Поэтому можешь смело сходить на тренировку перед тяжелым рабочим днем. Чтобы не только поработать над своим телом, но и стать более продуктивным.