Удовлетворить женщину. Довести ее до оргазма. Это не просто слова – это то, что должен уметь каждый мужчина. Что нужно женщине в постели, чтобы удовлетворить ее в любом случае, как сделать приятно после климакса, а как – в критические дни: обо всем этом читай сегодня на Men 24.

В статье будет щепотка стереотипов, за которые Men 24 заранее извиняется. Трудно раскрыть интимную и непростую тему, если не прибегать к неоднозначным сравнениям и провокационным примерам.

Итак, сегодня предметно говорим о том, как удовлетворить женщину в постели.

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Как удовлетворить женщину в постели: краеугольные принципы

4 вещи, которые нужно сделать обязательно

► Обязательно организуй прелюдию

Когда мужчина хочет секса, то обычно убежден, что и его девушка или жена тоже горит от желания. Более того, она аж стремится начать половой акт немедленно, причем с минета. Ага. Но на самом деле все работает совсем не так.

Если есть машина, ты поймешь такую аналогию: вот сел ты в нее зимой на морозе и говоришь такой – "Езжай". Поедет она? Конечно, нет. Чтобы автомобиль поехал, надо сделать ряд необходимых операций – разогреть и завести.

Что следует помнить о прелюдии: не следует ее пропускать. И не следует думать, что раз или два погладить грудь и ягодицы – это уже все. Вот сам подумай: тебе бы такого было достаточно для удовлетворения? Женщины и девушки! Не обижайтесь на текст выше – это не сравнение вас с автомобилями. То лишь вынужденный шаг, ведь это вы все хватаете с лету, а мужчинам всегда нужно то же самое объяснять – на простых и понятных им примерах.

Что следует помнить о прелюдии, так это то, что ее не следует пропускать / Фото loveee

► Обязательно работай с эрогенными зонами

Работа с эрогенными зонами – это, собственно, и способ завести партнершу. Прикосновения к эрогенным зонам возбуждают и настраивают партнеров на эротический лад. А вот нежно это делать или брутально – здесь никто не посоветует.

Чтобы сделать это правильно, надо либо уже знать свою партнершу, либо изучать в процессе экспериментальным путем и следить за ее реакциями. Конечно, можно и просто спросить – но тут осторожно: не все люди, любящие заниматься сексом, так же любят и говорить о нем.

Что надо помнить об эрогенных зонах: это не кнопки. От автоматического нажатия на них ничего не включается. Чтобы за нажатием кнопки заработал гормонально-эротический механизм – надо приложить усилия и вдохновение.

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Но, поверь, тебя в самом приятном смысле шокируют результаты и последствия от усилий, которые приложишь. Вернутся сторицей.



Эрогенные зоны – это то, с чем ты просто обязан научиться работать / Фото pixabay

► Обязательно откладывай финал (эякуляцию)

Эрекция уже давно прочна, готовность организма – номер один, а ты все еще на стадии прелюдии? Да, так и должно быть. В состоянии возбуждения твое тело получает удовольствие дозировано, но длительное время. Когда ты закончишь – это все.

Все удовольствие с тебя вытечет. Вот и подумай, разве не стоит немного продержаться? А пока будешь думать – доводи свою партнершу до того состояния, в котором ее возбуждение достигнет пика и будет преодолевать даже твое.

Видел, как коты реагируют на валерьянку? Вот так и вы должны реагировать друг на друга. Тогда секс превратится в произведение искусства, а финал – на шедевр.



Кот без ума от валерьянки, люди без ума от любви – и это естественно / Фото pixabay

► Обязательно пользуйся презервативом (контрацепция прежде всего)

Здесь и писать нечего: секс без презерватива – табу, если заранее не оговорено иное. Совершенно бессмысленно рисковать собственным здоровьем, а рисковать здоровьем другого человека – еще и подло.

И, к слову, о презервативе лучше позаботиться заранее . Бег в аптеку среди полового акта – это не тот вид отложенного удовольствия, который имеет смысл. Честно говоря, так же и даже бег в другую комнату к сумке или штанам.

Также, пожалуйста, выбрасывай использованный презерватив сразу после секса: любоваться им и оставлять на память не стоит. Это, мягко говоря, отвлекает от эстетики, портит момент, и просто не по-джентельменски.



Контрацепция – прежде всего, презерватив – всегда рядом / Фото pixabay

4 вещи, которых нельзя делать ни в коем случае

► Ни в коем случае не молчи

Здесь не идет речь о разговорах о погоде. Возможно, сейчас для тебя эта информация будет открытием, но на самом деле молчаливый секс на инстинктах очень, очень мало кому нравится.

Слова же, даже часто неуместные и хаотичные , создают настроение. Не поверишь, но мозг – это эрогенная зона у каждого человека, которую надо раздражать (в хорошем смысле слова) именно словами.

А вот как говорить (кого-то заводит шепот, а кого-то – рык), о чем ("я тебя хочу" или "я хочу твоего борща") и когда (перед, в процессе или после) – тоже никто не посоветует. Та же история, что и об эрогенных зонах (перечитай этот подпункт).



Ни в коем случае не молчи, ведь мозг – это также эрогенная зона / Фото pixabay

► Ни в коем случае не требуй у женщины сделать "как в порно"

Да, забудь о порно , которого ты уже успел насмотреться. Женщина не будет и, главное, не хочет делать почти ничего из того, что ты мог видеть в интернете.

Конечно, есть пары, в которых мужчина женщину утром будит лещом пениса по губам, а женщина на следующий день будит мужа, извини, неожиданным проникновением страпона в анальное отверстие. Но обычно такое бывает только в "кино".

С другой стороны, все, что естественно, отвратительным быть не может. Говорите, договаривайтесь, изучайте вкусы друг друга – только никогда не ставьте требований и условий.

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► Ни в коем случае не забывай о женском оргазме.

Женщина должна выйти на финал так же как и ты. Это же, в итоге, то, ради чего вы занимались любовью (если здесь не идет речь о попытке забеременеть, но это совсем другая история).

А теперь внимание: если ты не можешь (не спеши с выводами) довести женщину до оргазма (все еще не спеши) после того, как у тебя он уже состоялся – ты должен сделать это раньше.



Никогда не забывай, что оргазма должны достичь все участники полового акта / Фото pixabay

► Ни в коем случае не думай, что твоя эякуляция – это конец секса

Такая беда, но правда: большинство мужчин действительно верят, что после своего оргазма могут считать дело выполненным. Нет. Дело выполнено, только если все участники полового акта полностью удовлетворены. Поэтому вот что:

Если ты не можешь довести женщину до оргазма до того, как у тебя он уже состоялся – ты должен сделать это после.

Ну а если ты просто встанешь и уйдешь – поверь, это будет худшая ошибка в твоей жизни, и последствия для тебя будут неслыханные. Искренне советуем: не рискуй.

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Как удовлетворить женщину в постели: главные выводы

Что говорят сексологи

Лишь каждая десятая женщина может достичь оргазма исключительно от вагинального секса.

Зато почти всех женщин довести до оргазма можно удачной комбинацией.

Это комбинация активной прелюдии, стимуляции эрогенных зон и вагинального секса.

Причем на третий пункт достаточно потратить 8 – 11 минут, а вот первым двум стоит посвятить и более часа.



Сексологи давно дали четкий ответ на вопрос "как удовлетворить женщину" / Фото pixabay

Что говорим мы

К сожалению, есть мужчины, которые не видят смысла думать о ком-то, кроме себя. Они не видят смысла в доведении партнерши до оргазма в разовом сексе, а в семейной жизни считают это пустой тратой времени.

К сожалению, эти мужчины понятия не имеют, что такое настоящее удовольствие от секса.

Но ты не такой – мы это знаем.

И помни: лучшими любовниками обычно являются те мужчины, которые думают об удовольствии женщины.

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Как удовлетворить женщину после климакса

Ха! Климакс не означает отсутствие секса. Наоборот – регулярный секс во время и после менопаузы – на пользу здоровью. Более того, никуда не исчезает и удовольствие от секса.

Поэтому правила и советы, как удовлетворить женщину в постели, в равной степени относятся к женщинам любого возраста.

Возможно, тебе трудно в это будет поверить, но история знает примеры, когда женщина в 85 лет ощущала оргазмы – да, оргазмы, ведь это случалось даже несколько раз подряд с надежным и знающим партнером.



Секс во время климакса – не миф, главное – следить за своим здоровьем / Фото pixabay

Как удовлетворить женщину в критические дни

Здесь сложнее. Есть женщины, которые во время менструации чувствуют себя очень плохо, поэтому настроения на секс не будут иметь ни при каких обстоятельствах или усилиях со стороны мужчины. А есть и такие, которые от секса в критические дни испытывают больше удовольствия.

Медики говорят, что, с одной стороны, для женщины оргазм в этот период – на пользу, ибо помогает телу быстрее избавиться от выделений и ускоряет конец критических дней. С другой стороны, существуют большие риски подхватить какую-нибудь инфекцию.

Однако если риски обусловлены, польза понятна, у твоей партнерши менструация, но вы оба достигли понимания, что хотите секса – вперед. На всякий случай можете попробовать избегать поз с глубоким проникновением, или вообще ограничиться оральными ласками.