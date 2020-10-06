Как удовлетворить женщину в постели: 4 "обязательно" и 4 "ни в коем случае"
Удовлетворить женщину. Довести ее до оргазма. Это не просто слова – это то, что должен уметь каждый мужчина. Что нужно женщине в постели, чтобы удовлетворить ее в любом случае, как сделать приятно после климакса, а как – в критические дни: обо всем этом читай сегодня на Men 24.
В статье будет щепотка стереотипов, за которые Men 24 заранее извиняется. Трудно раскрыть интимную и непростую тему, если не прибегать к неоднозначным сравнениям и провокационным примерам.
Итак, сегодня предметно говорим о том, как удовлетворить женщину в постели.
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Как удовлетворить женщину в постели: краеугольные принципы
4 вещи, которые нужно сделать обязательно
► Обязательно организуй прелюдию
Когда мужчина хочет секса, то обычно убежден, что и его девушка или жена тоже горит от желания. Более того, она аж стремится начать половой акт немедленно, причем с минета. Ага. Но на самом деле все работает совсем не так.
- Если есть машина, ты поймешь такую аналогию: вот сел ты в нее зимой на морозе и говоришь такой – "Езжай". Поедет она? Конечно, нет. Чтобы автомобиль поехал, надо сделать ряд необходимых операций – разогреть и завести.
► Обязательно работай с эрогенными зонами
Работа с эрогенными зонами – это, собственно, и способ завести партнершу. Прикосновения к эрогенным зонам возбуждают и настраивают партнеров на эротический лад. А вот нежно это делать или брутально – здесь никто не посоветует.
- Чтобы сделать это правильно, надо либо уже знать свою партнершу, либо изучать в процессе экспериментальным путем и следить за ее реакциями. Конечно, можно и просто спросить – но тут осторожно: не все люди, любящие заниматься сексом, так же любят и говорить о нем.
- Что надо помнить об эрогенных зонах: это не кнопки. От автоматического нажатия на них ничего не включается. Чтобы за нажатием кнопки заработал гормонально-эротический механизм – надо приложить усилия и вдохновение.
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Но, поверь, тебя в самом приятном смысле шокируют результаты и последствия от усилий, которые приложишь. Вернутся сторицей.
Эрогенные зоны – это то, с чем ты просто обязан научиться работать / Фото pixabay
► Обязательно откладывай финал (эякуляцию)
Эрекция уже давно прочна, готовность организма – номер один, а ты все еще на стадии прелюдии? Да, так и должно быть. В состоянии возбуждения твое тело получает удовольствие дозировано, но длительное время. Когда ты закончишь – это все.
- Все удовольствие с тебя вытечет. Вот и подумай, разве не стоит немного продержаться? А пока будешь думать – доводи свою партнершу до того состояния, в котором ее возбуждение достигнет пика и будет преодолевать даже твое.
Видел, как коты реагируют на валерьянку? Вот так и вы должны реагировать друг на друга. Тогда секс превратится в произведение искусства, а финал – на шедевр.
Кот без ума от валерьянки, люди без ума от любви – и это естественно / Фото pixabay
► Обязательно пользуйся презервативом (контрацепция прежде всего)
Здесь и писать нечего: секс без презерватива – табу, если заранее не оговорено иное. Совершенно бессмысленно рисковать собственным здоровьем, а рисковать здоровьем другого человека – еще и подло.
- И, к слову, о презервативе лучше позаботиться заранее. Бег в аптеку среди полового акта – это не тот вид отложенного удовольствия, который имеет смысл. Честно говоря, так же и даже бег в другую комнату к сумке или штанам.
Также, пожалуйста, выбрасывай использованный презерватив сразу после секса: любоваться им и оставлять на память не стоит. Это, мягко говоря, отвлекает от эстетики, портит момент, и просто не по-джентельменски.
Контрацепция – прежде всего, презерватив – всегда рядом / Фото pixabay
4 вещи, которых нельзя делать ни в коем случае
► Ни в коем случае не молчи
Здесь не идет речь о разговорах о погоде. Возможно, сейчас для тебя эта информация будет открытием, но на самом деле молчаливый секс на инстинктах очень, очень мало кому нравится.
- Слова же, даже часто неуместные и хаотичные, создают настроение. Не поверишь, но мозг – это эрогенная зона у каждого человека, которую надо раздражать (в хорошем смысле слова) именно словами.
А вот как говорить (кого-то заводит шепот, а кого-то – рык), о чем ("я тебя хочу" или "я хочу твоего борща") и когда (перед, в процессе или после) – тоже никто не посоветует. Та же история, что и об эрогенных зонах (перечитай этот подпункт).
Ни в коем случае не молчи, ведь мозг – это также эрогенная зона / Фото pixabay
► Ни в коем случае не требуй у женщины сделать "как в порно"
Да, забудь о порно, которого ты уже успел насмотреться. Женщина не будет и, главное, не хочет делать почти ничего из того, что ты мог видеть в интернете.
- Конечно, есть пары, в которых мужчина женщину утром будит лещом пениса по губам, а женщина на следующий день будит мужа, извини, неожиданным проникновением страпона в анальное отверстие. Но обычно такое бывает только в "кино".
С другой стороны, все, что естественно, отвратительным быть не может. Говорите, договаривайтесь, изучайте вкусы друг друга – только никогда не ставьте требований и условий.
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► Ни в коем случае не забывай о женском оргазме.
Женщина должна выйти на финал так же как и ты. Это же, в итоге, то, ради чего вы занимались любовью (если здесь не идет речь о попытке забеременеть, но это совсем другая история).
- А теперь внимание: если ты не можешь (не спеши с выводами) довести женщину до оргазма (все еще не спеши) после того, как у тебя он уже состоялся – ты должен сделать это раньше.
Никогда не забывай, что оргазма должны достичь все участники полового акта / Фото pixabay
► Ни в коем случае не думай, что твоя эякуляция – это конец секса
Такая беда, но правда: большинство мужчин действительно верят, что после своего оргазма могут считать дело выполненным. Нет. Дело выполнено, только если все участники полового акта полностью удовлетворены. Поэтому вот что:
- Если ты не можешь довести женщину до оргазма до того, как у тебя он уже состоялся – ты должен сделать это после.
Ну а если ты просто встанешь и уйдешь – поверь, это будет худшая ошибка в твоей жизни, и последствия для тебя будут неслыханные. Искренне советуем: не рискуй.
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Как удовлетворить женщину в постели: главные выводы
Что говорят сексологи
- Лишь каждая десятая женщина может достичь оргазма исключительно от вагинального секса.
- Зато почти всех женщин довести до оргазма можно удачной комбинацией.
- Это комбинация активной прелюдии, стимуляции эрогенных зон и вагинального секса.
Причем на третий пункт достаточно потратить 8 – 11 минут, а вот первым двум стоит посвятить и более часа.
Сексологи давно дали четкий ответ на вопрос "как удовлетворить женщину" / Фото pixabay
Что говорим мы
- К сожалению, есть мужчины, которые не видят смысла думать о ком-то, кроме себя. Они не видят смысла в доведении партнерши до оргазма в разовом сексе, а в семейной жизни считают это пустой тратой времени.
- К сожалению, эти мужчины понятия не имеют, что такое настоящее удовольствие от секса.
- Но ты не такой – мы это знаем.
И помни: лучшими любовниками обычно являются те мужчины, которые думают об удовольствии женщины.
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Как удовлетворить женщину после климакса
Ха! Климакс не означает отсутствие секса. Наоборот – регулярный секс во время и после менопаузы – на пользу здоровью. Более того, никуда не исчезает и удовольствие от секса.
- Поэтому правила и советы, как удовлетворить женщину в постели, в равной степени относятся к женщинам любого возраста.
Возможно, тебе трудно в это будет поверить, но история знает примеры, когда женщина в 85 лет ощущала оргазмы – да, оргазмы, ведь это случалось даже несколько раз подряд с надежным и знающим партнером.
Секс во время климакса – не миф, главное – следить за своим здоровьем / Фото pixabay
Как удовлетворить женщину в критические дни
Здесь сложнее. Есть женщины, которые во время менструации чувствуют себя очень плохо, поэтому настроения на секс не будут иметь ни при каких обстоятельствах или усилиях со стороны мужчины. А есть и такие, которые от секса в критические дни испытывают больше удовольствия.
- Медики говорят, что, с одной стороны, для женщины оргазм в этот период – на пользу, ибо помогает телу быстрее избавиться от выделений и ускоряет конец критических дней. С другой стороны, существуют большие риски подхватить какую-нибудь инфекцию.
Однако если риски обусловлены, польза понятна, у твоей партнерши менструация, но вы оба достигли понимания, что хотите секса – вперед. На всякий случай можете попробовать избегать поз с глубоким проникновением, или вообще ограничиться оральными ласками.
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