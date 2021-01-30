Секс – очень приятный процесс. Но задумывался ли ты, что стоит сделать сразу же после занятия им? Men 24 расскажет тебе, что следует сделать после занятия сексом. Некоторые из этих пунктов тебя однозначно поразят!

Источник: 24 канал

Мы на Men 24 знаем, что однозначно стоит сделать сразу же после занятия сексом. Поэтому воспользуйся нашими советами, чтобы получить еще больше удовольствия от этого очень приятного занятия.

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1. Попробуй еще раз

Ничто не мешает тебе заняться сексом еще раз. Устройте себе настоящий секс-марафон, если в течение рабочей недели на это приятное занятие катастрофически не хватало времени. Совсем не обязательно на этот раз возвращаться к тому же набору секс-поз, которыми вы пользовались считанные минуты назад. Вы можете, например, заняться оральным сексом. Он также подарит огромное удовольствие, а также подойдет для тех, кто в первом раунде успел изрядно устать.

2. Сходи в душ

Если ты не слишком желающий идти на второй заход – сразу же отправляйся в душ. Хуже всего, что ты можешь сделать, – заснуть, не смыв с себя следы страсти. Это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, душ позволит расслабиться. В-третьих, им можно заняться вдвоем, плавно перейдя к первому пункту нашего списка.



Сходите с возлюбленной в душ после секса / Фото Unsplash

3. Пойти поесть

Секс – это еще физическое упражнение, поэтому нет ничего удивительного, что после него у тебя может проснуться зверский аппетит. Если вы занялись любовью поздно вечером, то мы бы рекомендовали не слишком перегружать организм, чтобы не испортить себе сон. Можешь, например, выпить стакан кефира или съесть банан. Этого будет достаточно, чтобы пополнить запас энергии и не чувствовать тяжесть ночью.

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4. Займись спортом

Занятия сексом можно воспринять как своеобразную разминку перед тренировкой. Поэтому, если ты не можешь прожить ни дня без физических нагрузок, эксперты рекомендуют заняться сексом, а после этого выбираться в тренажерный зал. Но не срывайся сразу же с постели, чтобы не напугать свою возлюбленную.



После секса можно заняться спортом / Фото Unsplash

5. Пойти спать

Секс может вызвать безумное желание пойти спать. Так зачем себе отказывать? Более того эксперты рекомендуют перед сном заниматься не слишком динамичным сексом, если у вас возникают проблемы со сном. Определенная физическая активность позволит тебе быстрее заснуть и крепко спать в течение всего дня.

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