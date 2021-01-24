Вместо того чтобы листать бездумно ленту сети после пробуждения, ты можешь выполнить простую и полезную тренировку. Мы знаем комплекс упражнений, которые следует выполнить в постели сразу же после того, как ты проснулся. Айда вместе с Men 24 бодрить себя с помощью этих простых упражнений!

Выполнение этих упражнений может быть своеобразной разминкой перед тренировкой или просто ритуалом, который позволяет тебе сполна проснуться. Она задает позитивный тон в течение дня, влияет на твою осанку, улучшает кровообращение и дает ощущение выполненного долга. Поэтому не ленись вместе с Men 24 выполнять эти 7 упражнений непосредственно в своей постели!

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1. Круги ногами

Лежа на спине, возьмись за одну ногу двумя руками под коленом, поднимая ее под углом 90 градусов. Прокрути ногу 10 раз по часовой стрелке, затем 10 раз прокрути ее против часовой стрелки. Обязательно двигайся от лодыжки, а не от пальцев ног. Это способствует подвижности голеностопного сустава, который является ключом к плавному движению и предотвращению падений.

Выполни 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны



Попробуй вместо пролистывания ленты соцсетей выполнить эти упражнения / Фото Unsplash

2. Ягодичные мосты

Ляг на спину, согнув колени на 90 градусов, ступни положи на матрас. Сожми ягодицы и сведи их к потолку. На кровати должны оставаться только плечи и бедра. Задержись на 2 секунды, затем опусти ноги к кровати, остановившись на несколько сантиметров выше. Это движение активизирует твои ягодицы, которые, как правило, отключаются от сидения весь день.

Выполни 2 подхода по 10 повторений

3. Спуск с прямой ногой

Ляг на спину, руки по бокам и ноги прямо над бедрами. Удерживая одну ногу прямо, медленно опускай другую, пока она не зависнет над кроватью. Вернись в исходное положение и повтори. Главное – держать пальцы ног согнутыми к голени, а спину – на кровати. Это растягивает подколенные сухожилия, одновременно влияя на мышцы груди и торса.

4. Коленные объятия

Лежа на спине, подними правое колено к груди и возьмись руками ниже колена. Подтяни правое колено к груди, одновременно сжимая левую ягодицу. Вернись в исходное положение и повтори с левой стороны. Продолжай чередовать стороны. Это простое движение растягивает подколенное сухожилие и ягодицы ноги, которая спереди, а также сгибателей бедра задней ноги.

Выполни 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны



Эти упражнения помогают растянуть тело и разогреть мышцы / Фото Unsplash

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5. Открывалка для ребер

Ляг на левый бок, левую (нижнюю) ногу выпрями, а правую (верхнюю) подними под углом 90 градусов на сложенную подушку. Твоя левая рука лежит на правом колене. Подними правую руку на грудь, как будто прижимаешь к груди газету (помнишь еще, что это такое?). Подтяни грудь вправо, хорошо растянувшись. Задержись на 2 секунды. Это движение продлевает и укрепляет мышцы груди и спины, создавая подвижность грудного отдела позвоночника.

Выполни 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

6. Скручивание в позиции V

Начни на спине, вытянув руки над головой. Подними ноги и одновременно сожми их, образуя свое тело в форме буквы "V". Выдохни, поднимая ноги, и выполняй скручивания, а затем вдохни, возвращаясь в исходное положение. Это бросает вызов твоему прессу и помогает укрепить корпус.

Выполни 2 подхода по 10 повторений с 30-секундным отдыхом между подходами

7. Поза ребенка

Из положения на коленях соедини вместе большие пальцы ног и сядь на пятки. Разведи колени на ширине плеч и залежи торс между бедер. Положи руки на кровать вдоль туловища ладонями вверх и опусти переднюю часть плеч до пола. Ты должен почувствовать вес передней части плеч, растягивая лопатки через твою спину. Знакомая поза в состоянии покоя в йоге эффективна для растяжения плеч, которые сгибаются от слишком долгого сидения.



После выполнения этих упражнений ты будешь чувствовать себя лучше / Фото Unsplash

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