Практика показывает, что заснуть с холодными ногами – сложная задача. И здесь все логично: как только твои нижние конечности согреваются, кровеносные сосуды расширяются, что и позволяет быстрее заснуть. Но, оказалось, носки могут быть полезными и во время секса. Рассказываем, что об этом думают ученые!

Исследование Университета Гронингена показало, что 80% пар, которые занимались сексом в носках, достигали оргазма. Интересно, что отсутствие носков в постели позволило достичь оргазма только 50% опрошенных.

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Почему носки важны?

К сожалению, зимой твоя сексуальная активность может быть не в лучшей форме. Более того: здесь даже есть специфический термин – зимний пенис. Это не значит, что он буквально впадает в спячку. Просто физиологически он будет меньше, ведь холод имеет именно такое воздействие.

"Кровеносные сосуды в половом члене сужаются из-за низких температур. При минусовых температурах пенис может сокращаться до 50%", – рассказывает эксперт по сексу Аннабель Найт.

Более того: холод становится причиной нарушения эрекции и способности достичь оргазма. Причина очень и очень простая. Твое тело всеми силами пытается удерживать тепло и энергию внутри. При этом усиливается кровообращение внутри тела, сокращает приток крови к рукам, ногам, а также половому члену.



В холодное время года ученые рекомендуют не снимать носки / Фото Unsplash

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Холод делает пенис менее чувствительным

"Мужчинам нужно больше времени, когда им холодно. Мозг инстинктивно будет думать о том, как согреться, вместо того, чтобы концентрироваться на сексе", – добавляет експерт.

Единственное, что помогает: либо нагреть комнату, в которой вы планируете заниматься сексом (что может негативно повлиять на сон), или же просто надеть носки. Так ты и сможешь получить больше удовольствия от секса зимой, а также улучшить свой сон!