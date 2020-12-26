Казалось бы, у тебя уже есть абонемент в спортзал. И этого более чем достаточно, чтобы достичь успеха, а также получить тело своей мечты. Но это не совсем (читай вовсе не) так. Men 24 делится с тобой правилам успешных тренировок, которые называют фитнес-тренеры. Возьми на вооружение!

Если ты не будешь придерживаться этих правил, тренировки перестанут приносить желаемый результат и удовольствие. Поэтому давай читать советы фитнес-тренеров на Men 24 . Поверь, они лучше знают, что нужно делать, чтобы достичь желаемых результатов!

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1. Разминка

Наиболее распространенная ошибка большинства людей – отсутствие разминки перед тренировками. Ей нужно уделить хотя бы 7 – 10 минут. Это должны быть кардиоупражнение, а также разминка суставов. Если же этого не делать, есть вероятность повышенного травматизма во время выполнения упражнений. А травм ы , в свою очередь, могут поставить на паузу работу над твоим телом.

2. Тренировочные подходы

Признайся, ты тоже сразу же берешься за максимальный вес и пытаешься изо всех сил справиться с ним? Вот фитнес-тренеры заметили, что многие мужчины в спортзале регулярно делают одну и ту же ошибку. Поэтому лучше сначала сделать несколько тренировочных подходов с весом вдвое меньше рабочего. Таким образом ты сможешь разогреть определенную группу мышц, которую планируешь прокачать.



Выполняй тренировочные подходы с меньшим весом / Фото unsplash

3. Делай растяжку

После выполнения силовой тренировки следует растянуть группу мышц, над которой ты работал. В идеале – сделать растяжку всего тела. Она избавит тебя сильной боли в мышцах, а также поможет вернуть гибкость. Если этого не делать, есть шансы, что на следующее утро ты будешь чувствовать себя очень плохо.

4. Продолжительность тренировки

Фитнес-тренеры призывают: не требуется издеваться над своим телом. Силовая тренировка должна длиться не более 70 минут. И это с учетом разминки. Зато попытка выложиться на полную в течение большего промежутка времени может стать причиной перетренированности. Здесь мы рассказывали что такое перетренированность и как с ней бороться .



Силовая тренировка не должна длиться слишком долго / Фото unsplash

5. Обращайся к тренеру

Стоишь у грифа и не уверен, как его правильно взять? Боишься, что штангой тебе снесет голову? Не уверен, правильно ли выполняешь упражнение? Тогда не стесняйся обратиться за консультацией к тренеру. Его советы помогут не только эффективно выполнить упражнения, но и достичь желаемого результата без вероятного травматизма.

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6. Пей воду

Во время тренировки твой организм теряет огромное количество влаги. Поэтому твоя задача – поддерживать водно-солевой баланс. Если этого не делать, есть вероятность возникновения обезвоживания, упадка сил и потери результативности. В таком случае тренировка не принесет твоему организму никакой пользы.



Не забывай пополнять водно-солевой баланс / Фото unsplash

7. Питайся вовремя

Фитнес-тренеры напоминают о том, что питаться нужно за 90 – 120 минут до тренировки. В таком случае полученная энергия пойдет на успешное выполнение упражнений. Если же питаться позже, то есть вероятность, что ты будешь чувствовать себя вялым и уставшим. Также не стоит много есть сразу перед тренировкой.

8. Плохо – остановись

Если ты внезапно почувствовал головокружение, слабость, боль в суставах или мышцах – остановись немедленно. Твоя задача в спортзале – нарастить мышечную массу, а не травмироваться и сделать себе хуже. Поэтому внимательно прислушивайся к сигналам, которые подает тебе организм.



Чувствуешь себя плохо – прекрати тренировку немедленно / Фото pexels

Не забывай также, что тренировки требуют регулярности. Поэтому твоя задача – не пропускать занятия в спортзале, а не сидеть там часами раз в месяц. Только в таком случае ты сможешь достичь желаемого результата, получить заветный рельеф, а также избавиться от лишнего жира на теле.