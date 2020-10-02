Текила – особый напиток, который происходит из Мексики и производится только там на основе сока голубой агавы. Сегодня Men 24 рассказывает, что такое текила, ее виды, как на самом деле правильно пить текилу, чем ее закусывать или запивать.

Текила – что это за напиток и откуда взялся

Что же такое текила

Men 24 выяснил, что текила – это, разумеется, алкогольный напиток (крепостью в 38 – 40%), основа которого – сок сердцевины голубой агавы. На л атинском языке это растение называется Agave tequilana – "агава текильяна".

Алкогольная азбука Штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось

Возможно, отсюда и название напитка. Но...

Может быть и такое, что растение назвали из-за популярности напитка, который из нее делали.

А может ко всему этому причастен лишь город Текила в Мексике, основанный испанскими конкистадорами.

Эту запутанную и интересную историю расскажем тебе впоследствии в отдельном материале.

Интересная фишка: текилу производят только (да, только!) в Мексике, причем исключительно в 5 штатах: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.



Изготавливают настоящую текилу только в Мексике – из сока голубой агавы / Фото Nemiroff

Виды текилы

Plata или blanco – светлая, выдержана до двух месяцев.

Oro или joven abocado – ароматизированная и окрашена карамелью, чтобы была похожа на выдержанную.

Reposado – с выдержкой от 2 до 11 месяцев.

Añejo – выдержана от 1 до 3 лет.

Extra añejo – на 100% сделанная из голубой агавы, выдержана более 3 лет.

Текилу, к слову, выдерживают в деревянных бочках, обычно дубовых. Так же как и виски, ром и коньяк. Но виски, напомним, изготавливают из злаков, ром – из сахарного тростника, а коньяк – из белого винограда.

С чем правильно пить виски – читай здесь.

А как потреблять коньяк – здесь.

По поводу рома также есть определенные советы.

При этом не забудь прочитать и о водке , в ее употреблении также есть определенные правила.



Текилу выдерживают в деревянных бочках, причем от нескольких месяцев до трех лет / Фото Nemiroff

Как правильно потреблять текилу

Выдумка россиян

Как правильно пить текилу – знают вроде бы даже те, кто никогда этого не делал. Слишком много об этом писали:

Насыпаешь, мол, на внешнюю сторону ладони щепотку соли.

Слизываешь ее.

И выпивает священную жидкость древних богов ацтеков.

Иногда еще советуют закусить куском лайма.

А если соли и лайма под рукой нет – возьми апельсин и корицу (они же всегда при тебе).



Европейский вариант – текила с апельсином и корицей / Фото pixabay

Так то оно все так... Но не так. Потому что:

На самом деле этот способ, выше описанный, потребления текилы придумали россияне.

Мексиканцы же, которые и создали текилу, если об этом бы услышали, разве что пальцем у виска покрутили б.



Лизнуть соль и укусить кусок лайма – это способ пить текилу, придуманный россиянами / Фото pixabay

Правда от мексиканцев

Внимание: на родине напитка – в Мексике – текилу пьют залпом и без ухищрений.

Ну, ладно, одно ухищрение есть: текилу могут запивать сангритой. Итак, оригинальный напиток для запивания текилы – сангрита (можно примерно перевести как "кровинушка"):

Это коктейль с ярким кисло-острым вкусом на основе сока померанца (Seville orange), лайма и гранатов.

В коктейль добавляют молотый перец чили или острый соус на его основе.

В странах, где померанцем и не пахнет (или они дорогие), берут апельсины. А вместо граната – томат. Это уже не совсем сангрита, но куда деваться, если хочешь запивать текилу чем-то похожим на правильное.



Но оригинальный, правдивый, мексиканский вариант – это текила с сангритой / Фото Nemiroff

Как же пить эту текилу

А теперь внимание: писаных и неписаных правил о том, чем правильно закусывать текилу – нет. Но у нас есть опытные советчики в Университете Застолья. Они заверили:

Жареные креветки или мидии к текиле подойдут отлично.

Но лучше, если их немного настоять в каком-нибудь мексиканском соусе.

И все же лучше залпом. Ну или уже российским способом, но даже специалисты из Университета Застолья говорят, что это извращение.



Текила – это напиток мексиканский, а мексиканцы его пьют залпом / Фото Nemiroff

Бонус: коктейли на основе текилы

Этого нельзя не знать: на основе текилы делают мегапопулярные коктейли. Ты, безусловно, слышал о них или даже пробовал:

Это Маргарита, Ббатанг, Текила Санрайз, Текила Бум, Палома и многие другие.

О рецептах и ​​истории коктейлей также говорить с тобой будем в отдельном материале. Готовы поспорить, тебе будет интересно!



Коктейли на основе текилы / Фото Nemiroff