Походы в спортзал могут прокачать не только твоё тело, но и скиллы, которые однозначно понадобятся для продвижения по карьерной лестнице. Поэтому мы настоятельно рекомендуем сначала прочитать наш материал, а потом наконец-то браться за регулярные тренировки. Они помогут тебе достичь успеха!

Как-то так уж сложилось, что спорт оказывает непосредственное влияние на нашу продуктивность на работе. Более того, он позволяет достигать желаемого успеха. Men 24 рассказывает, чем же связаны карьера и физические нагрузки.

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Растет эффективность

Если верить ученым, то хотя бы 150 минут тренировок в неделю позволяют меньше болеть, а также лучше концентрироваться на задачах. Поэтому рекомендуем находить в своем плотном графике немного времени, чтобы не только держать тело в тонусе, но и прокачивать свою эффективность.



Твоя эффективность растет с каждым днем ​​/ Фото pixabay

Растет креативность

Понятное дело, что не на всех работах необходимые проявления творчества. Впрочем, если твоя профессия непосредственно связана с этим – тебе просто жизненно необходимо заниматься спортом. Нагрузки способствуют генерации креативных идей, а также помогают найти решение даже в тех ситуациях, когда кажется, что все пропало.

Мозговая активность ускоряется

Ни для кого не секрет, что физическая активность улучшает твою память. Также регулярные тренировки могут активировать те зоны твоего мозга, которые отвечают за коммуникации и ориентацию в окружающей среде. А еще спорт позволяет немного спокойнее смотреть на все, что происходит вокруг. Иногда это очень необходимо!

Уверенность в себе

Можешь поднять 100-килограммовую штангу? А выполнить важное поручение от босса? Регулярные занятия спортом придают тебе уверенности в собственных силах, поэтому сомнения просто отходят в сторону. Это позволяет легче вести переговоры с деловыми партнерами, а также четко выражать свои пожелания на работе.



Спорт помогает прокачать уверенность в себе / Фото pixabay

Меньше стресса

Физические нагрузки позволяют тебе буквально выпустить пар. Это позволяет меньше нервничать и переживать на рабочем месте. Идеально для тех, чья работа связана с извечными стрессами. Поэтому можешь пойти перед важным совещанием побоксировать грушу.

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Гибкость мышления

Занятия спортом – это тоже об обучении. Ты осваиваешь новые дисциплины, изучаешь возможности собственного тела. Постоянное совершенствование и стремление к большему положительно влияют и на твоё мышление. В результате регулярных физических нагрузок оно становится быстрее и гибче.

Быстрая обработка информации

Например, во время ходьбы оптимизируется твоё аналитическое мышление. Поэтому, чем чаще ты будешь ходить пешком, тем быстрее будут обрабатываться потоки новой информации. Это же касается легких утренних пробежек. Они позволяют не только систематизировать всю накопленную информацию, но и принять правильное и важное решение.



Ходьба и пробежки помогают обрабатывать информацию / Фото pixabay

Достижения цели

Работа над своим телом требует выдержки и силы воли. Но они прокачиваются не только для того, чтобы ты получил стальной пресс и крепкие бицепсы. Регулярные тренировки позволяют достигать поставленной цели. И здесь все просто: пресс не проявляется после первой тренировки, поэтому и для некоторых проектов нужно хорошенько попотеть не один и не два дня. Просто помни об этом, когда будет желание сдаться и сойти с дистанции.