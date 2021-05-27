В своем последнем видео Александр берется за сложную физическую задачу. Он пытается пройти испытания под водой. Его используют для проверки персонала в Командовании специальных операций США (SOCOM).
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Его ожидает интенсивное подводное испытание, которое угрожает как физическими, так и психологическими трудностями.
"Я начал обучение по дайвингу в 2013 году, и не прошел его. Поэтому я немного боюсь воды, честно говоря. Но сегодня я столкнулся с этим, я выхожу из своей зоны комфорта", – признается он в начале ролика.
Программа проверки погружений SOCOM состоит из:
- 5 минут подпрыгиваний под водой;
- 2 минут плавания;
- путешествия на 100 метров;
- сальто вперед, а также сальто назад;
- доставание маски со дна бассейна;
- 4 покачивания с маской.
И если это звучит недостаточно сложно, то Александеру нужно выполнять все задачи с завязанными руками и ногами.
Смотри, как Остин Александр выполнил подводный фитнес-тест спецназа:
Он относительно легко проходит большую часть теста. Однако, когда дело доходит до финального соревнования, покачиваний с маской, он достигает своего предела.
"В тот момент я не мог нормально дышать, поэтому "порвал" свои кандалы. Вот и все. Я провалил тест", – отмечает он.
Так или иначе, но мы в восторге от Остина Александера. Хотя он и провалил этот тест, моряку удалось поразить всех и каждого своей физической формой!
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