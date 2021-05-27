В своем последнем видео Александр берется за сложную физическую задачу. Он пытается пройти испытания под водой. Его используют для проверки персонала в Командовании специальных операций США (SOCOM).

Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке

Его ожидает интенсивное подводное испытание, которое угрожает как физическими, так и психологическими трудностями.

"Я начал обучение по дайвингу в 2013 году, и не прошел его. Поэтому я немного боюсь воды, честно говоря. Но сегодня я столкнулся с этим, я выхожу из своей зоны комфорта", – признается он в начале ролика.

Мы же настоятельно не рекомендуем воспроизводить то, что ты увидел на видео. Если же ты хочешь попробовать бросить себе подобный вызов, то обязательно рядом должен быть инструктор по дайвингу или спасатель.

Программа проверки погружений SOCOM состоит из:

5 минут подпрыгиваний под водой;

2 минут плавания;

путешествия на 100 метров;

сальто вперед, а также сальто назад;

доставание маски со дна бассейна;

4 покачивания с маской.

И если это звучит недостаточно сложно, то Александеру нужно выполнять все задачи с завязанными руками и ногами.

Смотри, как Остин Александр выполнил подводный фитнес-тест спецназа:

Он относительно легко проходит большую часть теста. Однако, когда дело доходит до финального соревнования, покачиваний с маской, он достигает своего предела.

"В тот момент я не мог нормально дышать, поэтому "порвал" свои кандалы. Вот и все. Я провалил тест", – отмечает он.

Так или иначе, но мы в восторге от Остина Александера. Хотя он и провалил этот тест, моряку удалось поразить всех и каждого своей физической формой!