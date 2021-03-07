30 дней блогеры Гарри Джеймс и Рики Бенанг работали над развитием пресса с шестью кубиками. Они выполняли ежедневные тренировки, состоящие из планки и подъемов ног. Смотри, удалось ли им достичь желаемого результата за месяц.

Заметим, что наши новые герои отличаются от большинства блогеров, о которых мы рассказывали ранее. У них нет четко выраженного пресса. Более того: если где-то и есть, то скрывается он очень искусно. Поэтому нам самим интересно, смогла ли 30-дневная тренировки хоть немного приблизить их прогрессу.

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"Я думаю, что я похудел примерно на 2 килограмма", – говорит Гарри.

Ему удалось не существенно, но уменьшить количество жира на животе. Рики изначально был стройнее. Поэтому у него уже можно увидеть, что пресс так и просится на волю.

"Я избавился от этого жира, особенно в области талии, сжег много жира, сжег несколько дюймов. Еще не шесть кубиков пресса, но определенно получил некоторые очертания, и это круто", – отметил Рики.

Хотя цель 30-дневного эксперимента частично заключалась в достижении визуальных результатов, и Гарри, и Рики не менее важно добиться прогресса в наращивании силы и мышц.

В первый день соревнований Гарри смог удерживать планку 2 минуты и 30 секунд. А вот на 30-й день его выносливость улучшилась. Он в восторге от того, что может продержаться в планке до 5 минут.

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"На самом деле, примерно через 4 минуты был момент, когда я полностью подумал, что я не смогу это сделать. Но я добрался до 5-минутной отметки. И я, честно говоря, мог бы продолжить... Увеличение на 500 процентов!", – с восторгом замечает он.

Между тем Рики смог удерживать 5-минутный планку в первый день, а вот на 30-й день его время увеличилось до 11 минут.

"Несмотря на то, что я стал лучше, эти планки не кажутся мне легче", – признается он.

Смотри, как ребята в течение 30 дней работали над появлением кубиков пресса:

Также он отметил, что этот 30-дневный челлендж научил не осуждать себя. По его мнению, иногда просто нужно принять тот факт, что медленный прогресс лучше, чем его отсутствие. Поэтому Рики призывает медленными, но уверенными шагами идти к своей цели. Не исключено, что через месяц мы увидим новый ролик от ребят, на котором они уже будут поражать достигнутыми результатами.