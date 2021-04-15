Блогер Свен Ви чувствует себя вялым после длительного отпуска. Поэтому понадобился челлендж, который бы вернул его к привычному графику. Для этого он решил проверить себя и свое тело с помощью велотренажера. Смотри, как это повлияло на его тело.

Он стряхивает пыль со своего 15-летнего велотренажера. А после этого ставит перед собой задачу: ездить на нем каждый день в течение не менее 30 дней. Свен стремится преодолеть общую дистанцию в 2000 километров (приблизительное расстояние от Нью-Йорка к Майами).

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Также в течение этого месяца он придерживается сбалансированной диеты:

40 процентов – белок ;

30 процентов – углеводы ;

30 процентов – жиры .

Это придает ему уверенности в том, что любые физические результаты, которых он достигает, связанные исключительно с режимом езды на велотренажере. Мы же проверяем именно его воздействие на тело блогера.

"В первый день я проехал 100 километров, что было ошибкой. Перед этим испытанием я вообще не привык заниматься велоспортом, поэтому я не учел, что просто слишком долго сидел в седле. У меня болели ягодицы. Мои мышцы также довольно быстро устали после первых 100 километров. На следующие 2 дня я немного отдохнул, постепенно увеличивая дистанцию", – рассказал он.

Ему удается поддерживать постоянный уровень в своих ежедневных занятиях на велосипеде. А еще он позволяет себе на следующий день сделать "легкую" поездку, если предыдущего выложился по полной.

"Я сейчас немного борюсь с мотивацией. Мои ноги просто очень устали, я не знаю почему. Впервые с первых дней я действительно чувствую, что им нужно немного больше отдыха, потому что я езжу каждый день", – он объясняет свое состояние на 19 день.

Ви прилагает все усилия в последние несколько дней испытания. Он финиширует на 30 день, проехав на велотренажере 2500 километров за 65 часов. Ви за месяц увеличил скорость езды на велосипеде с 32 до 45 километров в час, а также лишился 2% жира.

"Я похудел примерно на 3 килограмма. Это немного, но в основном потому, что я не обратил внимание на изменение своей диеты на что-то здоровее. Это показывает, что простые упражнения и соблюдение диеты действительно имеют большое влияние на ваши результаты", – рассказывает Ви .

Смотри, как изменилось тело блогера после месяца на велотренажере:

Он также добавил, что самая важная часть – не показатели.

"Важнее, что я последовательно выполнял работу и выполнял 30-дневное задание, не пропуская ни одного дня. Это просто укрепляет вас. И доказывает самому себе, что вы можете придерживаться чего-то, когда у вас есть дисциплина. И это приятно", – подчеркивает блогер.

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