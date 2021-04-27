Если тебе казалось, что аниме – глупая трата времени, то мы просто обязаны тебя убедить в обратном. Например, благодаря японской веб-манге одному из блогеров удалось похудеть за год на 25 килограммов. И все это благодаря упражнениям, которые выполнял главный герой аниме "Вампанчмен".

Если ранее мы рассказывали о блогере Озкаре, который решил попробовать изнурительные тренировки "Вампанчмена". То в этот раз у нас есть пример того, как целый год таких тренировок влияет на физическую форму. Спойлер: изменения тебя однозначно шокируют.

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Тренировка "Вампанчмена" состоит из 100 отжиманий, 100 скручиваний, 100 приседаний и бега на 10 километров.

Наш новый герой Дзигоку Дера Гурен Мару решил выполнять эти упражнения в течение целого года. И это позволило толстому парню не только сбросить лишних 25 килограммов, но и получить шокирующий рельеф. Такое впечатление, что перед нами совсем другой человек.

Начал свой путь к похудению Дзигоку тогда, когда весил 82,7 килограмма. Он взялся за свое тело во время начала пандемии коронавируса. Сделал он это для того, чтобы не сидеть без дела, а также создавать контент для своих подписчиков. Поэтому блогер ежедневно тренировался по схеме "Вампанчмена".

Результаты шокировали абсолютно всех. На днях он выложил на своем канале видео, на котором рассказывает об изменениях за последний год. Заметим, что на момент завершения эксперимента он весил уже 57,6 килограмма.

Смотри, как Дзигоку целый год выполнял упражнения героя "Вампанчмена":

Кто такой "Вампанчмен" ("One-Punch Man") Это герой одноименной манги и аниме. Он с помощью регулярных тренировок превратился в супергероя, который одним ударом мог уничтожить любого, кто попадется на его пути. Правда, не обошлось и без побочных эффектов – у него выпали все волосы на голове. И хотя в Дзигоку волосы не выпали, он решил сбрить их, чтобы быть похожим на главного героя.

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