42-летний блогер кардинально изменил свое тело за пол года: его физическая форма поражает
Знакомься, наш новый герой, Ромуальд Фонс, испанский ютьюб-блогер. Он известен благодаря своему каналу, на котором рассказывает, как за 6 месяцев ему удалось трансформировать свое тело до неузнаваемости.
Источник: Men's Health
Блогер однажды решил перестать жалеть себя и начать новую жизнь. Поэтому он начал тренироваться, чтобы стать лучше версии себя вчерашнего. Смотри трансформации Ромуальда Фонса на Men 24!
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"Я был не в очень хорошей форме, поэтому решил начать тренироваться", – признается блогер.
То, что он сделал с собой, вызывает настоящий восторг. Напоминаем, что нашему герою 42 года. И он на собственном примере доказал, что нет ничего невозможного. Поэтому не стоит жалеть себя и искать отмазки!
Успех не появился сразу
Блогер признается, что у него уже было несколько попыток изменить свое тело. Но они закончились ничем. Поэтому об этой, которая принесла желаемый результат, он решил рассказать всем на своем канале. Фонс наконец начал правильно питаться, а также ответственно относиться к выполнению упражнений в тренажерном зале.
"Это были очень тяжелые 6 месяцев, но результат того стоит", – говорит Фонс.
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Доверься профессионалам
Ромуальд Фонс решил на этот раз побороть врага с помощью профессионалов. Он обратился к тренеру из Малаги, который подобрал для этого индивидуальную программу упражнений.
Я объединил силовые тренировки с отягощениями и аэробными тренировками. Вы не поверите, насколько улучшается форма после этого. В первые недели Фонс едва пробег 6 километров, а закончил этот промежуток с результатом во впечатляющие 20 километров,
– отметил тренер.
Он также добавил, что важно не слишком жалеть себя. Уже скоро ты начнешь видеть результаты стараний, которые будут стимулировать тебя не останавливаться на достигнутом.
Смотри, как изменилось тело блогера после 6 месяцев тренировок:
Коротко о питании
Я учу их правильно питаться, не испытывая голода. И помогаю легко и просто понять, какие продукты приносят им пользу, а какие – вред,
– добавил тренер Фонса.
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Поэтому не стоит себя жалеть и думать, что у тебя ничего не получится. Хочешь достичь успеха? Доверься профессионалам и иди уверенно к результату, который будет удовлетворять тебя сполна. Не исключено, что в следующий раз мы будем рассказывать именно о тебе!
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