Знакомься, наш новый герой, Ромуальд Фонс, испанский ютьюб-блогер. Он известен благодаря своему каналу, на котором рассказывает, как за 6 месяцев ему удалось трансформировать свое тело до неузнаваемости.

Источник: Men's Health

Блогер однажды решил перестать жалеть себя и начать новую жизнь. Поэтому он начал тренироваться, чтобы стать лучше версии себя вчерашнего. Смотри трансформации Ромуальда Фонса на Men 24!

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"Я был не в очень хорошей форме, поэтому решил начать тренироваться", – признается блогер.

То, что он сделал с собой, вызывает настоящий восторг. Напоминаем, что нашему герою 42 года. И он на собственном примере доказал, что нет ничего невозможного. Поэтому не стоит жалеть себя и искать отмазки!

Успех не появился сразу

Блогер признается, что у него уже б ы ло несколько попыток изменить свое тело. Но они закончились ничем. Поэтому об этой, которая принесла желаемый результат, он решил рассказать всем на своем канале. Фонс наконец начал правильно питаться, а также ответственно относиться к выполнению упражнений в тренажерном зале.

"Это были очень тяжелые 6 месяцев, но результат того стоит", – говорит Фонс.

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Доверься профессионалам

Ромуальд Фонс решил на этот раз побороть врага с помощью профессионалов. Он обратился к тренеру из Малаги, который подобрал для этого индивидуальную программу упражнений.

Я объединил силовые тренировки с отягощениями и аэробными тренировками. Вы не поверите, насколько улучшается форма после этого. В первые недели Фонс едва пробег 6 километров, а закончил этот промежуток с результатом во впечатляющие 20 километров,

– отметил тренер.

Он также добавил, что важно не слишком жалеть себя. Уже скоро ты начнешь видеть результаты стараний, котор ы е будут стимулировать тебя не останавливаться на достигнутом.

Смотри, как изменилось тело блогера после 6 месяцев тренировок:

Коротко о питании

Я учу их правильно питаться, не испытывая голода. И помогаю легко и просто понять, какие продукты приносят им пользу, а какие – вред,

– добавил тренер Фонса.

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