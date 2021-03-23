Блогер Стэн Брауни продолжает браться за челленджи на грани возможного. В одном из своих роликов он выполняет невозможное отжимание – упражнение с собственным весом, которое требует от тебя простого: выполнить только 1 повторение за 3 минуты. В чем его сложность? Нужно использовать все 3 минуты. Смотри, что из этого вышло!

Другими словами, тебе нужно потратить 90 секунд, чтобы достичь нижней точки отжимания, а затем еще 90 секунд, чтобы снова подняться. Справишься с таким непростым испытанием?

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Конечно же, все мы знаем, что медленные, контролируемые движения могут иметь преимущества для наращивания силы. Но лишь небольшая часть людей может замедлить свои повторения настолько, чтобы выполнить это 3-минутное отжимание. Неудивительно, что оно имеет репутацию "невозможного".

Поскольку Брауни сейчас восстанавливается после травмы, которую он получил во время съемок одной из задач, блогер не ожидает, что сможет пройти полные 3 минуты. Поэтому он решил привлечь к процессу своего брата Йорга и друга Арьена Альберса, чтобы они попытались выполнить сумасшедший челлендж вместе с ним.

Все трое справляются с половиной повторения. Правда, Йорг прекращает свое отжимание как только они достигают отметки 90 секунд. Поэтому продолжают борьбу Стэн и Альберс. Травмированное плечо Брауни вскоре начинает опускаться, и он проваливает экзамен за 10 секунд до истечения времени. Альберс же стал единственным участником, который смог выполнить 3-минутное отжимание.

Смотри, как блогеры пытались выполнить невозможное отжимание:

Несмотря на то, что 3-минутное отжимание кажется невозможным, с ним же удается справиться хотя бы одному из участников. Мы же добавим, что это настоящее сумасшедшее сочетание планки и отжиманий, которое буквально "разжигает" твоё тело. Поэтому ты тоже можешь попробовать выполнить этот челлендж.