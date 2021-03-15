Ты можешь целые дни проводить в спортзале, но не достигать желаемого результата. И на это есть несколько логических объяснений. Men 24 знает, что нужно изменить в своей жизни, чтобы нарастить мышечную массу. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Если твоя задача – нарастить мышечную массу, то ты должен знать, что для этого недостаточно таскать "железо". Есть еще ряд факторов, которые могут тормозить этот процесс. И мы знаем, как с этим справиться.

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1. Ты рано просыпаешься

Конечно же, спать до обеда – не лучшая идея. Но то же самое можно сказать и о ранних подъемах, чтобы успеть как можно быстрее пойти в спортзал. Как правило, ты не только рано просыпаешься, но и поздно ложишься спать. А это значит, что твой сон однозначно не длиться 7 – 8 часов. Это мешает наращиванию мышц, нарушает обмен веществ, а также не позволяет твоему организму восстановиться.

Как исправить? Попробуй ложиться спать раньше, чем ты привык. Сон – важный компонент достижения результатов от тренировок.



Слишком раннее просыпание может быть причиной недосыпания / Фото Unsplash

2. Слишком мало ешь

Если твоя задача – наращивание мышечной массы, то в твоем рационе должно быть больше пищи, чем обычно. Зато часто этим пренебрегают. Мол, дефицит калорий позволяет держать тело в идеальной форме. Конечно же, тебе удастся просохнуть, убрав лишнее. Но о наращивании мышечной массы не может быть и речи.

Как исправить? Посчитай, сколько калорий ты тратишь в день. А теперь смело добавь к ним еще 500. А еще тебе нужно запастись терпением, ведь наращивания мышц – не 5-минутное дело.

3. В твоем рационе нет углеводов

Ты не поверишь, но есть как быстрые, так и медленные углеводы. От первых, конечно же, можно отказаться. А вот вторые однозначно должны быть в твоем рационе. Углеводы – основной источник энергии для твоего тело. Поэтому, если ты действительно хочешь таскать "железо", тебе однозначно легче будет это делать, если в рационе будут углеводы.

Как исправить? Если ты не хочешь злоупотреблять углеводами, то их лучше добавлять в рацион в те дни, когда у тебя тренировки. Это позволит организм обеспечивать необходимой энергией.



Углеводы – источник энергии во время тренировок / Фото Unsplash

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4. Пьешь только протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли помогают расти мышцам, но они – добавки. Поэтому не следует считать, что такие напитки смогут заменить тебе еду. Отнюдь нет. Твой рацион должен быть разнообразн ым , а также наполненн ым полезными углеводами, жирами, белками. Поэтому полностью полагаться на протеиновые коктейли эксперты не рекомендуют.

Как исправить? Лучше добавить в свой рацион полноценные источники белка: мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, бобовые. Если тебе нужно ежедневно пить 1 – 2 коктейля, то нужно серьезно пересмотреть то, чем ты питаешься.

5. Тренируешь одни и те же мышцы

Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что ты используешь одни и те же упражнения. Они, конечно же, прокачивают одни и те же мышцы. Поэтому и на прогресс не стоит ожидать. Помни о том, что как рацион, так и программа тренировок должны быть разнообразными. Работай над всем телом, а не концентрируй внимание, например, только бицепсам.

Как исправить?

Никогда не тренируй одну и ту же группу мышц два дня подряд.

Меняй график тренировок не реже, чем 4 раза в год.

Тренируйся постепенно: каждый раз старайся поднимать больший вес, чем раньше. Это заставит твоё тело адаптироваться к изменениям веса.



Не нужно тренировать одни и те же мышцы ежедневно / Фото Unsplash

Эти ошибки затрудняют достижение желаемого результата. Поэтому айда бороться с ними, чтобы стать сильнее, а также нарастить мышцы. Как видишь, все просто. Главное – не лениться и следовать нашим советам.