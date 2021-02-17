Брайан Шоу и Роберт Оберст – двое самых известных силачей в мире. Они принимали участие в соревнованиях World's Strongest Man неоднократно с хорошими результатами. Когда дело доходит до размера и силы – это двое зверей, с которыми стоит считаться. Но как насчет гибкости? Например, во время выполнении йоги.

В новом видео на ютуб-канале Брайана Шоу они сталкиваются с совершенно другой фитнес-проблемой: занятием йогой в узкой сауне. Это надо видеть.

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Начало ролика довольно простое. Шоу и Оберст пытаются прикоснуться к пальцам ног. Затем каждый из них пытается принять упрощенную позу краба, которая содержит поддержку веса тела на руках и ногах. Но поскольку ребята весят приблизительно 450 килограммов на двоих и не обладают полным диапазоном движений, удается это не слишком. Когда дело доходит до того, чтобы заложить руки за спину, это легче сказать, чем сделать. По крайней мере этим сильным парням. Неудивительно, что Оберст очень быстро потерял равновесие.

Стронгмены вместе занимаются в тренажерном зале, но йога для них – что-то новенькое

И Шоу, и Оберст достигают приличной мальчишеской позы, но когда они садятся на опущенную вниз собаку, а затем уравновешивают каждую ногу у стены, все становится еще сложнее. И чем больше времени проходит, тем более скользким от пота становится пол.

"Нам нужен тайм-аут или что-то в этом роде", – говорит Оберст.

Как и ожидалось, в двух мужчин, которые привыкли к соревнованиям, занятия йогой начинается так, как будто каждый из них хочет обыграть своего соперника. Но когда они начинают задыхаться от жары, Шоу и Оберст действуют как настоящие спортсмены, помогая друг другу поставить свои крепкие тела в правильные позы. Как бы это странно не звучало.

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"Я чувствую, что это было хорошо. Я чувствую себя вдохновенным... что сегодня мы добились реального прогресса и преодолели барьеры, которые у нас были", – добавил Шоу.

Смотри, как Брайан Шоу и Роберт Оберст занимаются йогой в сауне:

Оберст не столь увлечен идеей друга. По его мнению, он потратил слишком много усилий. Так или иначе, но это крутой челлендж для стронгменов, с которым они справились на отлично.