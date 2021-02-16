Марио Томич выложил на своем ютьюб-канале ролик, в котором рассказывает, как ему удалось похудеть с помощью ходьбы. Он также рассказал, как она повлияла на его самочувствие, а также общее состояние. Спойлер: очень и очень хорошо. Поэтому, если у тебя нет времени на тренажерные залы, можно начать больше ходить. Лишь бы тебя не засыпало снегом дорогой к работе.

По мнению Марио Томича, ежедневная ходьба – решающий инструмент для поддержания его стройной фигуры и снижения содержания жира в организме до 10%. Рассказываем, что еще полезного ему принесла ежедневная ходьба.

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1. Сжигание калорий

Одно из преимуществ ежедневной ходьбы – возможность легче поддерживать дефицит калорий. То есть ты сжигаешь больше калорий, чем потребляешь. И это возможно даже в тех случаях, если ты целенаправленно набираешь вес.

Когда вы едите больше пищи, вы меньше голодные, ваши тренировки улучшаются... это просто делает все гораздо проще,

– говорит Марио.

2. Пищеварение

Блогер отмечает, что снижение содержания жира в организме требует потребления большего количества пищи. Иначе ты просто не будешь получать достаточно энергии.

Много овощей, растений, клетчатки, и тебе нужно бороться со вздутием живота... Я заметил, что ежедневная ходьба действительно помогает мне лучше переваривать пищу,

– добавляет он, намекая и на жирные вкусности.

3. Сон

Если вы недосыпаете, вы значительно голодные, чувствуете себя менее сытыми, когда едите, ваша тяга зашкаливает, а также вы принимаете ошибочные решения,

– говорит он.

Сначала он добавил длительную прогулку в свой вечерний распорядок, чтобы достаточно устать и лучше спать. Хороший и качественный сон позволяет себя значительно лучше себя чувствовать.

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4. Активное восстановление

Томич говорит, что бег помогает ему лучше восстанавливаться между тренировками, а также поддерживать высокие показатели в тренажерном зале.

Вы даже можете нарастить мышцы; ходьба здесь тоже очень помогает,

– добавил он.

5. Снятие стресса

Он считает прогулки очень расслабляющими. Для Марио это своеобразная форма медитации. Ходьба помогает ему удерживать воду, когда он в стрессе.

Высший уровень кортизола, больше содержание воды... Если вы больше ходите и будете расслабленными в целом, вы сможете увидеть прогресс более линейно и немного более предсказуемым, и в целом у вас гораздо устойчивее подход,

– подчеркнул Марио.

И если у тебя нет времени или желания ходить в тренажерный зал, начни наконец больше ходить. Попробуй, например, ходить на работу пешком. Или же выходить на несколько остановок раньше, если к твоему офису ехать долго. Тебе однозначно понравится, а твой организм будет только благодарен!