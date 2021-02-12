Тренер попытался выполнить фитнес-тест американских военных: чем это закончилось
Бодибилдер и тренер Стив Кук без устали бросает себе всевозможные вызовы. На этот раз он взялся за выполнение фитнес-теста американских военных. Смотри, что из этого вышло!
Источник:Men's Health
Не так давно Стив Кук выздоровел после COVID-19. Он вернулся в боевую готовность и решил испытать свое тело. Для этого он использовал фитнес-тест ВВС США.
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Первый раунд теста – 2 минуты отжиманий от пола. Кук с ним уверенно справляется. Интересно, что максимальный результат для любой возрастной группы в тесте – 92 отжимания. Нашему же герою удалось сделать 100 повторений!
"Мне это нравится", – не без восторга заметил Стив.
60 секунд отдыха. Второе испытание – планка. Ее Кук должен выполнять в течение 3 минут и 25 секунд. Важно при выполнении планки удерживать локти под углом 90 градусов и ровную спину. Также нельзя позволять своей голове наклоняться вперед.
"Я никогда так долго не держался в планке. Минута, может быть, полторы, 3 минуты – это интенсивно", – признается тренер.
Стиву удалось выполнить планку, но это было не так уж и просто для него.
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Я определенно почувствовал это в сгибателях бедра, поперечном прессе, во всем, даже в плечах. Вот почему мы делаем планку после отжиманий. Потому что тебе нужны стабилизирующие мышцы для отжиманий, но делать планку сразу после этого... Может, стоило отдохнуть,
– сказал Кук.
В финальном раунде Кук проходит греблю на 2000 метров, стремясь выполнить ее за 7 минут и 20 секунд, чтобы сохранить свой идеальный результат. В этом виде он тоже превзошел всех, пробив 2000 метров за 7 минут и 14 секунд.
"Значительно лучше гребля, чем пробег на 2000 метров... но это все равно отстой. Это было круто. И это надорвало мне задницу", – признается он.
Смотри, как Стив Кук выполнял фитнес-тест ВВС США:
Так или иначе, но Стив Кук – настоящий крепкий орешек. Он однозначно поразил нас своей физической формой. Ты же не забываешь, что тренер недавно поборол коронавирус. Но лучше бы он себя немного больше берег.
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