Впереди тебя ожидает еще несколько дней выходных, поэтому у тебя однозначно будет возможность хорошенько выспаться. А помогут в этом советы врача Майка Варшавски. Возьми их на вооружение, чтобы сполна отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

В своем последнем видео на ютьюбе Майк Варшавски делится привычками, которые он выработал, чтобы улучшить свой сон. Это позволило ему не только лучше спать, но и минимизировать стресс, тревогу, а также начать новый день на высоте!

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Один из способов повысить свои шансы на крепкий сон ночью – создать оптимальную среду для сна. За несколько часов до сна Майк регулирует температуру в спальне до 18 градусов по Цельсию.

"Когда ты спишь, твоё тело естественным образом снижает внутреннюю температуру. Поэтому, если ты можешь помочь в этом процессе, снизив температуру в спальне, ты делаешь себе услугу. Если ты этого не сделаешь, а в твоей спальне будет жарко, твоё тело попытается охлаждаться благодаря потоотделению", – подчеркивает он.



В твоей спальне должно быть прохладно / Фото Unsplash

Он также использует увлажнитель воздуха, чтобы помочь противодействовать влиянию кондиционера и предотвратить пересыхание дыхательных путей и слизистых оболочек. Третий шаг, который он делает, – убирает все внешние источники света с помощью затемненных жалюзи.

После ужина, кроме ритуалов ухода за кожей и гигиены полости рта, Майк выгуливает собаку.

"Это моя любимая часть моей ночной рутины, потому что она действительно помогает мне расслабиться. Тихо, темно, никого нет", – добавляет он.

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Перед сном Майк снижает уровень освещенности в своей квартире, чтобы увеличить выработку гормона сна мелатонина, а также выпивает травяной чай, в котором не содержится кофеина. Он также рекомендует составить список дел на следующий день и вообще избегать социальных сетей перед сном.

Он также придерживается практики составления списка из трех хороших вещей, которые произошли с ним в тот день.

"Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что мы переучаем свой ум, чтобы избавиться от беспокойства и думать о хорошем", – подчеркивает Майк.

Прислушайся к советам Майка Варшавски, чтобы твой сон был здоровым и крепким. Ты не только будешь лучше чувствовать себя на следующий день, но и повысишь свою производительность для новых свершений!