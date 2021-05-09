Глаза в разговоре помогают людям регулировать поток информации, считывать эмоции собеседника и передавать ему свои. Есть даже отдельная дисциплина, изучающая язык глаз и визуальнуое поведение – окулесика.
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Что такое окулесика
Паралингвистика – раздел языкознания, изучающий невербальные средства общения. Здесь и темп, тембр, громкость речи, паузы, мелодика, артикуляция звуков и многое другое. Здесь и, конечно, жесты, позы и мимика.
- Окулесика же является частью паралингвистики.
- Эта дисциплина изучает язык глаз, визуальное поведение человека.
Ведь каждый взгляд имеет четкие параметры – направление, линию, объект, движение, размер (глаз и зрачков), продолжительность и так далее, – благодаря которым можно транслировать тысячи бессловесных сообщений.
Каждый взгляд имеет четкие параметры, и не только человеческий / Фото unsplash
Глаза как способ связи
Различные тематические исследования установили, что язык глаз влияет на установление контакта с собеседником и на устойчивость этой связи. Причем влияют на это буквально нюансы.
- Например, если у одного из собеседников закрыта верхняя часть лица (та, где расположены глаза), то у второго возникает ощущение дискомфорта.
- Ведь контакт с глазами партнера по разговору важен для считывания его эмоционального состояния в целом, его реакции на услышанное или увиденное (одобрение или осуждение, заинтересованность или равнодушие и другое).
И учитывая считанное менять собственную тактику в разговоре (в зависимости от его цели). Не менее важно и то, что при наличии визуального контакта люди воспринимают информацию глубже и точнее.
В зависимости от точки зрения собеседника мы меняем тактику при общении / Фото unsplash
Культурные и региональные особенности трактовки взглядов
Все зависит от принятого в том или ином обществе этикета, культурных традиций, этнических особенностей и тому подобного.
- К примеру, в Эфиопии знаком уважения в разговоре является взгляд вниз. Такой же визуальный жест имеет другое значение в Латинской Америке – там так делают только дети в разговоре со старшими.
- В Индии слишком частые взгляды в лицо или в глаза в разговоре принимают как знак агрессии, по меньшей мере – неуважения. А вот арабы отсутствие таких взглядов считают невежливым.
В США пристально рассматривать другого человека считают признаком невежливости или невоспитанности. Иначе – в Европе, там пристально смотреть в глаза – вполне нормально.
Культурные и этнические особенности поведения взглядов есть, и их следует знать / Фото unsplash
Поведение взгляда: на что обратить внимание во время разговора
В большинстве культур длительный прямой взгляд в глаза собеседник фиксирует даже на большой дистанции. Такой взгляд привлекает внимание и провоцирует обратную реакцию. Однако может вызвать и раздражение.
- В таком случае успокаивающим сигналом будет как раз избегание прямого взгляда.
- Это крайне важно, ведь от начала разговора может зависеть все его дальнейшее течение и исход.
В то же время отсутствие визуального контакта (если человек не смотрит на собеседника) могут воспринято как знак невнимания и скуки. В таких ситуациях очень поможет обмен короткими взглядами, который будет побуждать к диалогу.
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