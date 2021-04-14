На первый взгляд, стронгмен Брайан Шоу и звезда UFC Дастин Порье могут показаться совершенно разными. Один из них – силач мирового класса ростом 202 сантиметра и весом 200 килограммов. Зато боец UFC весит всего 90 килограммов при росте 190 сантиметров. Поэтому интересно посмотреть, как сила и габариты влияют на выполнение абсолютно одинаковых задач.

Если ты хоть немного следишь за бойцом UFC, то знаешь, что размер и грубая сила – не формула успеха. Ведь Дастин Порье в недавнем ролике уже боролся с Брайаном Шоу на октагоне . Это было то еще зрелище. И теперь стронгмен решил пригласить Дастина на свою территорию.

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Брайан Шоу предложил "силовую войну": серию упражнений, вдохновенных кроссфитом, которые проверят сердечно-сосудистую систему, а также силу обоих спортсменов.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Соревнование начинается с подъемов медболов. Им нужно было выполнить 10 повторений. Отметим, что для Порье мяч весит 36 килограммов. В Шоу, конечно же, тяжелее мяч – 56 килограммов. Для зачисления каждого повторения нужно поднять медбол на плечо, а затем удерживать его там, используя только одну руку.

Порье справился с этим упражнением быстрее. И здесь есть определенная логика: он ловкий, а также поднимает легче медбол. Сам же спортсмен отметил, что только разогревается, намекая на то, что впереди интереснее.

Следующий раунд – толчок танка (вариант тренировки на санях, где колесную тележку можно отрегулировать для обеспечения дополнительного сопротивления).

"Я играю в догонялки, но я вполне уверен в этом упражнении", – говорит Шоу.

Смотри, как Брайан Шоу и Дастин Порье справляются с фитнес-испытанием:

И он прав. Свои два круга он завершает за 16,28 секунды, а вот Порье для этого необходимо 19,49 секунды. Боец UFC пытается объяснить победу стронгмена в этом соревновании тем, что в Шоу больше ягодичных мышц.

Третье испытание – тай-брейк. Оно состоит из 30 толчков штанги с земли. Шоу говорит, что это – кардио-сессия. Первым, что неудивительно, справляется Шоу. Свои 30 подъемов 40-килограммовой штанги он выполняет быстрее, чем Порье успевает поднимать свою 22-килограммовую.

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