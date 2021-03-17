Ролики о провалах в тренажерном зале чрезвычайно популярны в сети. Оно и неудивительно, ведь такие видео веселые, а также очень полезны. Каждый может увидеть, что он делает неправильно, а также получить несколько дельных советов. Ребята из Buff Dudes решили посвятить один из своих роликов ошибкам в тренажерном зале. Не делай так!

Конечно же, ты можешь сказать, что выполняешь все упражнения правильно. Но мы все же рекомендуем посмотреть видео ребят, чтобы окончательно убедиться в этом.

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"Зайдя в спортзал, ты многому научишься. И за те годы, что я и мой брат Брэндон ходим в спортзал, мы многому научились, а также наделали немало ошибок", – подчеркивает Хадсон.

Эти ошибки начались с эго-лифтинга или подъема максимального веса в надежде поразить другого. Эго-лифтинг может быть опасным, а также попахивает дурным тоном.

Эго-лифтинг – подъем веса значительно большего, чем ты можешь поднять. Такие вызовы могут стать причиной травматизма, а также проблем со здоровьем.



Не нужно в начале требовать от себя большего, чем может твоё тело / Фото Unsplash

Затем ребята начали много есть здоровой пищи. Это звучит противоречиво, но слишком много хорошего – все же слишком. Умеренность – ключ к успеху.

Если ты достаточно тренируешься, то совсем не обязательно постоянно есть отварную куриную грудку и крупы. Иногда спокойно можно позволять себе что-то не совсем полезное.

Еще одна ошибка – пропуск частей тела. Ноги, конечно, часто пропускаются. Поэтому в результате тело теряет равновесие. Старайся прокачивать тело равномерно, ведь потом наверстать упущенное будет очень и очень непросто.

Твоя работа над своим телом должна быть постоянной и стабильной. Это касается как тренировки, так и питание. Также тебе нужно помнить, что тело не должно привыкать к тренировкам, поэтому их следует чередовать.



Тебе нужно соблюдать график тренировок и питания / Фото Unsplash

Твоему телу нужен отдых, поэтому оставляй достаточно времени для восстановления. Это еще один ключ к успеху, которым часто пренебрегают, чтобы достичь желаемых результатов.

Также ребята призывают не сравнивать себя с другими. Твоё тело уникальное, поэтому не исключено, что ты просто не сможешь нарастить такую "раму". Поэтому нужно принять себя и чувствовать себя комфортно в "собственной шкуре".

Чтобы получить лучшие результаты, убедись, что у тебя есть план. Он должен основываться на собственных ощущениях, состоять из упражнений, которые прокачивают каждую группу мышц.

Смотри видео, на котором Buff Dudes рассказывают о распространенных ошибках во время тренировок:

Ребята из Buff Dudes напоследок отмечают, что не нужно ожидать мгновенных результатов. Работа над телом – процесс длительный. Поэтому наберись терпения и уверенно шагай к своей цели.