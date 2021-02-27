Планкой, казалось бы, никого не удивишь. Но как насчет того, чтобы хорошенько усложнить себе задачу? Мы предлагаем выполнить взрывную планку с гантелями, которая поможет сделать твой пресс стальным, а также прокачать мышцы спины. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Просто стать в планку и терпеливо ожидать, когда пройдет минута, две, а то и пять – это слишком просто. Да и само упражнение со временем становится скучн ы м, из-за чего тебе не хочется его выполнять. Поэтому ты можешь добавить к ней гантели, чтобы не только разнообразить упражнение, но и прокачать свое тело.

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Для выполнения взрывной планки тебе нужны: спортивная скамья (или любая повышенная поверхность), а также гантели (могут быть гири, бутылки с песком и т.п.).

Как выполнять взрывную планку

Прими положение планки, и расставь ноги на ширине плеч. Положи левый локоть на скамью. Твоё плечо должно быть под прямым углом к ​​туловищу. Тогда возьми гантель правой рукой, и напряги пресс. Старайся в течение выполнения упражнения держать бедра и плечи прямыми.

Затем подними гантель рукой и прижми ее к груди. Держи локоть прижатым к туловищу. Как т олько гантель коснется груди, удерживай это положение в течение 3 секунд. Не забывай о том, что все твоё тело должно быть напряженным при этом.

После этого опусти гантель на несколько сантиметров над землей и снова подними вверх. На этот раз отведи локоть от туловища под углом примерно 45 градусов. Опять удержи это положение в течение 3 секунд.

Затем повтори этот парный подход и уменьши количество секунд с 3 до 2. После этого повтори снова, но удерживай гантель уже 1 секунду. Желательно выполнить по 3 подхода на каждую сторону.

С помощью этого упражнения ты привлекаешь мышцы живота по-другому. В этой серии нет двух одинаковых повторов. Ты тренируешь каждую часть своего тела от пресса к ягодицам, от спины к мышцам рук.

И чем усерднее ты будешь тренироваться, тем лучше это будет влиять на результаты. Лучше по возможности использовать более тяжелые гантели, чтобы твой прогресс рос. Попробуй выполнить эту взрывную планку. Она может стать отличной альтернативой скручиванием.