Четкие плечи, сильные бицепсы и грудные мышцы, шесть кубиков. Себастиан Стэн теперь готов к премьере сериала про супергероев "Сокол и Зимний солдат", который выйдет на Disney + 19 марта. Актер всегда в форме, ведь мы уже видели его в "Мстителях". Теперь же нам известно, какие упражнения выполняет 38-летний актер!

Дэн Саладино, его тренер, работает с голливудскими звездами. Он не только работает над их телами, но и готовит к съемкам в боевиках и супергеройских фильмах. Например, раньше он тренировал Хью Джекмана для "Росомахи". Он и Стэн разработали программу тренировок, которую называют "Вызовом супергероев".

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Это 4 недели упражнений с гантелями для тренировки дома или тренажерном зале.

"Я встретил Себастьяна 8 или 9 лет назад, когда он готовил шоу для Бродвея, где он должен был быть без рубашки. Он сказал мне, что хочет иметь лучший вид обнаженным, и я тренировал его. Теперь мы друзья, и я также подготовил его к роли Баки Барнса в "Соколе и зимнем солдате", – рассказал тренер.

В новом сериале Disney + Стэн – бывший солдат Второй мировой войны, который экспериментирует с сывороткой суперсолдата, которому КГБ промывает мозги. Таким образом, он проводит следующие 70 лет в качестве киллера, что заставляет его противостоять своему другу Капитану Америке.

Самой большой проблемой Саладино на этом новом тренинге было превратить тело Стена на суперсолдата, способного противостоять всем и каждому: как с точки зрения объема мышц, так и с точки зрения тренированности.

"На этот раз речь также шла о наборе мышц. Но выносливость и ловкость также были очень важными", – подчеркивает звездный тренер.

Углеводы важны

По словам Саладино, ключевая ошибка во время таких тренировок – отказ от углеводов. Он считает их основным топливом для успешности. А когда ты так усердно тренируешься и используешь это топливо, в результате появляется больше мышц.

"Ты должен поддерживать количество углеводов, а также белков и полезных жиров", – подчеркивает он сбалансированность рациона.

При правильном питании, тренироваться будет легче. Себастиану нужно было выделить плечи, чтобы достичь V-образного телосложения. Поэтому он выполнял кардио, а потом брался за подъем тяжестей.

"Стэн любит бегать, и это не лучший способ набрать мышечную массу. Поэтому мне пришлось немного замедлить его. Мы заменили бег на велотренажер. А для интенсивных кардиотренировок мы, например, пошли на тягу на санях", – добавил Саладино.

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Тренировка Себастиана Стэна для "Сокола и Зимнего солдата"

Основная работа была фундаментальной. Тренировка происходила по круговой схеме: с планками, скручиванием, подъемом ног, ударами по плечу и силовыми упражнениями.

1. Бэрпи

10 подходов по 45 секунд и отдых еще 45 секунд.

2. Копенгагенское железо

3 подхода по 30 секунд на каждую сторону, без отдыха.

3. Исходная планка

3 подхода по 10 повторений без отдыха.

4. Мертвый жук

3 подхода по 10 повторений на каждую сторону, без отдыха.

5. Отведение плеча

3 подхода по 10 повторений на каждую сторону с отдыхом от 30 до 60 секунд.

Попробуй выполнять эти упражнения, чтобы получить рельеф как в Себастиана Стэна. Более того: они еще и сделают тебя сильнее, а также немного приблизят к супергероям.