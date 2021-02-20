Мартинс Лицис, самый сильный человек мира в 2019 году, не всегда использует традиционные методы тренировок. Чтобы снять новый ролик, Лицис отправился в Хьюстон, штат Техас, где планировал сделать фурор на ралли Monster Jam. Его цель потянуть один из крупнейших культовых автомобилей в мире – мостр-трак Grave Digger, который весит более 5 тонн.

Заметим, что это не первая его попытка потянуть монстр-траки. Айда смотреть, справился ли Мартинс Лицис с 5-тонной машиной!

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"В последний раз мне приходилось тянуть монстр-траки на World's Strongest Man 2019, когда я вытащил два из них. Это было жестоко. Надеюсь, на этот раз будет не так сложно", – говорит он.

Часть проблемы заключается в том, где именно происходит событие. Лицис говорит о том, что ландшафт и ориентация грузовика могут сделать тягу невероятно сложной.

"Даже если подняться на 1 – 2 градуса вверх, это может стать невозможным очень быстро. Кроме того, если шины накачаны, это может мне помочь. Но если они будут более плоскими, это сработает против меня", – признается Лицис.

Смотри, как Мартинс Лицис тянул 5-тонный монстр-трак:

Лицис отмечает, что, поскольку эта конкретная тяга также будет выполняться в болоте, это добавляет еще больше сложности. Он просто никогда раньше не тянул монстр-трак по грязи. Для дополнительной помощи он планирует одеть бейсбольные бутсы, чтобы получить лучшее сцепление.

Мартинс Лицис взялся за продвижение мероприятия Monster Jam, поэтому на карту поставлено гораздо больше, чем собственный провал. После этого тянуть монстр-трак становится еще сложнее, ведь он понимал, что каждая ошибка может быть свести на нет все его старания. Стронгмену удалось протянуть 5-тонный грузовик на 12 метров. И это было тем еще испытанием для него.

"Вот чертовщина, грязь – отстой. Вы не можете набрать обороты. Кажется, что каждый шаг полностью останавливается на своем пути", – добавил Лицис.

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Он заканчивает ролик, сравнивая свой последний рывок на монстр-траке.

"На Чемпионате Мира 2019 я вытащил 2 монстр-траки, это было на асфальте. Это было возможно, и я хорошо справился. Я должен сказать, что эта штука сегодня надрали мне задницу. Грязь делает это действительно сложным. Просто мне казалось, что я не могу набрать обороты", – подчеркнул он.

Лицис также опубликовал на своем инстаграме видео, на котором он выполняет впечатляюще приседания на одной ноге на колесе монстр-трака.

"Они не позволили мне водить Grave Digger в Monster Jam на стадионе. Поэтому я сделал самое лучшее, и бросил вызов своему страху высоты, применив пистолет к этому зверю", – написал он в посте.

Не забывай, что Мартинс Лицис – стронгмен, поэтому не стоит пробовать тянуть Волгу деда. Это может не слишком хорошо закончиться для твоей спины.