Читай мужской гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Следующие 7 дней будут полны приключений и драйва. Правда, не для всех знаков Зодиака. Кому-то звезды рекомендуют использовать на полную возможности, которые им подарила судьба. А кому-то – провести время дома рядом с теми, кого они очень сильно любят. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 19 – 25 апреля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам звезды рекомендуют на этой неделе посвятить максимум внимания работе. Попробуй сконцентрироваться на выполнении важных поручений руководства, чтобы не накапливать безумное количество "хвостов". Зато легкие и не слишком важные поручения можешь смело делегировать коллегам. Они с радостью помогут тебе справиться с ними.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Мужчинам-Тельцам на этой неделе выпадет сказочная возможность проявить себя перед руководством. Ты в последнее время слишком много работал, поэтому однозначно заслужил уважение и повышение. Но будь максимально осторожным. За каждым твоим действием в течение следующих рабочих дней будут пристально наблюдать. Не подведи себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам стоит сосредоточиться на своей второй половинке. Если ты дальше будешь много работать, то не удивляйся, что со временем она задумается о новых отношениях. Уделяй ей достаточно внимания, а также не забывай о том, что отношения – это тоже работа. Поэтому нужно над ними работать ежедневно, если ты не хочешь поставить крест на все, что ты так старательно лелеял.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит расслабиться и получать удовольствие. На этой неделе ты сможешь не только открыть для себя мир по-новому, но и получить множество крутых эмоций. Будь готов к драйву и бессонным ночам. От гаджетов на этой неделе звезды рекомендуют отказаться. Исключение можно и нужно сделать только для того, чтобы сфотографировать красоту вокруг.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам звезды предлагают на этой неделе соблюдать баланс между работой и отдыхом. У тебя выпадет крутая возможность перезагрузиться, отправившись в новую страну. Поэтому постарайся правильно распределять личное время. Это необходимо для того, чтобы ты не только качественно выполнял работу, но и имел достаточно времени для релакса. Последнее, к слову, тебе очень необходимо.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе звезды предлагают попробовать тратить меньше денег, чем они привыкли. В последнее время ты живешь на широкую ногу, позволяя себе больше чем ты действительно можешь. Стоит пересмотреть свой бюджет. Определить слабые места и попробовать отказаться от расходов, которые не являются важными. К концу недели ты обнаружишь, что удалось сэкономить достаточно много денег.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Если Весы хотят быть счастливыми в отношениях, им нужно работать над ними. Поэтому звезды предлагают не плыть по течению, а брать ситуацию в свои руки. Меньше, что ты можешь сделать, – устроить несколько романтических свиданий на этой неделе. Приготовь что-нибудь вкусненькое, включи музыку и наслаждайся обществом своей возлюбленной. Она однозначно оценит твои старания.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют вообще не думать о работе на этой неделе. У тебя выпадет сказочная возможность отдохнуть на все 100 процентов. Поэтому не упусти ее. Попробуй просыпаться как можно раньше, чтобы успевать абсолютно все. А еще будь готов к безумной активности. Ее тебе звезды гарантируют!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам следует на этой неделе как можно больше времени провести дома. Это не только позволит сэкономить деньги, но и даст возможность тебе успевать гораздо больше. Если ты захочешь выбраться из собственного дома, то звезды рекомендуют отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Возьми кофе с собой, зови друзей. Вместе веселее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Мужчинам-Козерогам стоит более ответственно относиться к своему здоровью. Это позволит не только лучше себя чувствовать, но и избежать стрессов, связанных с возможными заболеваниями. Не забывай о сбалансированном и полноценном рационе. Также стоит позаботиться о достаточном количестве физической активности и отдыха.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям на этой неделе предлагают позаботиться о личной жизни. Сделай все возможное для того, чтобы твоя возлюбленная чувствовала себя максимально счастливой рядом с тобой. Это позволит не только поддерживать теплый климат между вами, но и вдохновлять каждого на новые свершения. Помни о достаточном количестве внимания и заботы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам звезды рекомендуют как можно больше времени провести дома. Это позволит не только повысить свою производительность, но и чувствовать себя значительно лучше. Оно и неудивительно, ведь тебе больше не нужно тратить по несколько часов на дорогу на работу. А просыпаться можно буквально за 5 минут до начала рабочего дня. Ты это оценишь, гарантируем.