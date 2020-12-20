Читай мужской гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинстве знакам Зодиака выпадет невероятная возможность отдохнуть и расслабиться. Это не означает, что абсолютно всех отправят в отпуск. Скорее у вас будет возможность хорошо провести время с друзьями и родными, поэтому не упустите ее. Львов и Овнов ожидают старые знакомые, а Тельцам и Ракам нужно будет перестать думать о работе. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 21 – 27 декабря именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам нужно будет использовать любую возможность, чтобы полноценно отдохнуть. Если ты потребуешь от себя слишком много – будь готов к тому, что ты быстро устанешь и потеряешь желание что-то делать. Попробуй ставить на паузу не слишком важные задачи, чтобы оставить немного времени для себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам нужно перестать наконец думать о работе. От тебя не зависит абсолютно все, так зачем думать о всем, что происходит в офисе. Попробуй объяснить своим коллегам, что донимать тебя звонками не стоит, ведь ты и так не сможешь помочь им работать. Вечера звезды рекомендуют проводить в хорошей компании, чтобы зарядиться положительными эмоциями на последующие дни!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды предлагают сосредоточиться на отношениях на этой неделе. Попробуй выделить достаточно времени своей возлюбленной, чтобы она на тебя не обижалась и не раздражалась из-за твоей постоянной занятости. Также можешь делать милые подарки, которые позволят ей чувствовать себя, как в сказке. Только таким образом тебе удастся избавиться напряжения между вами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит расслабиться и плыть по течению. Ты в последнее время слишком напряженный, что не очень положительно влияет на твоё эмоциональное состояние. Попробуй насладиться происходящим вокруг тебя. Ты увидишь, как много вокруг красоты, на которую ты раньше даже не обращал внимание. Поэтому черпай вдохновение из всего, что рядом с тобой!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе Львам нужно будет мобилизовать силы. Тебе следует правильно расписать свой график, чтобы не только успевать все и вся, но и оставлять немного времени для себя. В начале недели у тебя выпадет прекрасная возможность провести время с людьми, которых ты давно не видел, поэтому постарайся в понедельник не планировать ничего на вечер. Что касается работы, то грамотное планирование позволит тебе не только все успевать, но и получать удовольствие от процесса.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам стоит сконцентрировать все внимание собственному здоровью. Попробуй наконец начать правильно питаться и уделять сну достаточное количество времени. Если же этого не делать, то есть все шансы, что из-за постоянных стрессов ты сляжешь еще до Нового года. Вечера звезды рекомендуют проводить в компании тех людей, которые помогают тебе становиться лучше версии себя вчерашнего!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует перестать колебаться. У тебя возникнет на этой неделе отличная возможность проявить себя, поэтому не упусти ее. Что касается работы, то пытайся сделать все для того, чтобы в первой половине дня ты выполнял сложные поручения от руководителя, а под конец дня было немного времени для планирования на завтра. Что касается вечеров, то их следует проводить с любимым человеком!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам выпадет невероятная возможность круто провести время с людьми, которых он любит. Ты сможешь набраться положительных эмоций, а также вдохновиться на новые свершения. На работе не нужно требовать от себя слишком много. Но это вовсе не означает, что нужно расслабиться. Просто попробуй выполнять поручения на совесть.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит сосредоточиться на личной жизни на этой неделе. Возлюбленная начинает раздражаться из-за того, сколько времени ты проводишь на работе. Поэтому твоя задача – объяснить ей, что ты делаешь все возможное, чтобы вам вдвоем было хорошо. Также попробуй уделять ей хотя бы один выходной, во время которого вы могли бы гулять, идти в кино, наслаждаться любимыми вкусностями в кафе.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит быть осторожнее со своими деньгами. Ты в последнее время раскидаешься подарками, что очень и очень круто. Но помни также и о том, что себе тоже нужно оставить немного денег. Если же этого не делать, есть все шансы, что на праздники ты будешь скучать дома, потому что до зарплаты еще далеко.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит научиться сдерживания и не требовать от всех вокруг, чтобы они выполняли ваши прихоти. Если ты чего-то хочешь – сделай это. Но и здесь нужно четко осознавать, не является ли это желание минутной слабостью. Не исключено, что тебе на мгновение в голову влезла мысль, которую совсем не обязательно воплощать в жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам следует на этой неделе посвятить все свое свободное время себе. Попробуй сосредоточиться на саморазвитии и отдыхе. В первой половине дня стоит найти часок для чтения, а вот вечером лучше выбираться на прогулки. Такой баланс позволит тебе наполнять свой день, а также получать удовольствие от того, что происходит в твоей жизни.