Мужской гороскоп на неделю: кому повезет на работе в этот раз

Читай мужской гороскоп на неделю 24 – 30 мая 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Начинай неделю максимально активно, если хочешь добиться успеха. В этом тебе поможет твоя настойчивость и целеустремленность. Также всем без исключения знакам Зодиака нужно будет научиться ставить четкую границу между работой и личной жизнью. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 24 – 30 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Проверь себя Лицо или свеча: что расскажет о тебе картинка с оптической иллюзией

Гороскоп на неделю 24 – 30 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе нужно будет серьезно взяться за работу. Тебя ожидает ряд ответственных проектов, поэтому попробуй не подвести ни своего босса, ни своих коллег. Что касается отдыха, то он у тебя тоже будет. Но в основном активный, поэтому в течение следующих 7 дней нужно будет забыть о любимом лежании на диване.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе нужно взяться наконец за отношения с возлюбленной. В последнее время между вами пробежала "черная кошка", из-за чего никак не исчезает напряжение. Все можно исправить, попробовав наконец откровенно обсудить то, что вас беспокоит. Попробуйте на этой неделе как можно больше времени проводить вдвоем. Это – лучшая терапия.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Что касается Близнецов, то им звезды рекомендуют быть максимально осторожными со своими деньгами. Ты будешь продавать какой-то из своих гаджетов, и есть все шансы, что на тебя выйдут мошенники. Избегай спешки, а также попробуй сделать все возможное для того, чтобы не стать жертвой обманщиков.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам необходимо будет изрядно выложиться на работе. Все твои старания будут высоко оценены руководителем. А это значит, что тебя ожидает как не повышение, то финансовое вознаграждение. Что касается отдыха, то ему нужно уделять достаточно внимания, чтобы не чувствовать себя изможденным под конец недели.

Это интересно От Марка Цукерберга к Джеффу Безосу: 7 миллиардеров, которые водят обычные автомобили

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Что касается мужчин-Львов, то им следует наконец позволить себе отдохнуть. Настройся на получение положительных эмоций, а также будь готов к тому, что буквально будешь падать с ног. Ближе к выходным тебе нужно будет приступить к выполнению работы, которая накопилась. А вот на воскресенье планов никаких строить не стоит, ведь ты сможешь провести хорошо день в компании друзей.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам необходимо следить за своим здоровьем. Не стоит выкладываться на все 100% на этой неделе, чтобы не чувствовать себя раздавленным. Лучшее, что ты можешь сделать в течение следующих 7 дней, – уделять достаточно времени отдыху. Это позволит чувствовать себя полным энергии, а также быть готовым к новым свершениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Что касается мужчин-Весов, то им стоит задуматься о долгожданном отпуске в течение следующих 7 дней. Выбери наконец направление, которое придется тебе по душе, а также начни уже выбирать оптимальные для себя даты. Одни только мысли об отдыхе зарядят тебя энергией, а также подарят вдохновение, необходимое для завершения всех проектов.

Возьми на вооружение Соедини приятное с полезным: 5 правил знакомства на тренировках

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эта неделя будет очень насыщенным для Скорпионов. Тебе звезды рекомендуют настроиться на то, что впереди ожидает очень крутая поездка, которая зарядит тебя энергией на много дней. Что касается работы, то переживать не нужно, ведь ты целиком и полностью справишься со всеми задачами, которые перед тобой поставит руководство.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно взяться за свою личную жизнь. В последнее время ты не можешь отвести взгляда от девушки, с которой ходишь в один спортзал. Поэтому пора уже наконец переходить к действиям. Попробуй познакомиться с ней, подстроив свой график тренировок под удобный для нее. Вполне вероятно, что у вас гораздо больше общего, чем просто подъем штанг.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя будет максимально легкой для Козерогов. Тебе нужно будет наконец расслабиться и провести время с пользой для себя. Попробуй как можно меньше времени проводить в гаджетах. Это позволит перезагрузиться, а также набраться сил для новых свершений. Если же отдохнуть не удается, то попробуй хотя бы не перегружать себя.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе Водолеям нужно будет выложиться по полной. Это позволит не только успеть выполнить все задачи, которые тебе на этой неделе подбрасывать руководство, но и иметь достаточно свободного времени, какое можно будет посвятить себе. Вечера, к слову, стоит провести с любимым человеком. Это позволит вам вдвоем чувствовать себя максимально уютно после насыщенных рабочих будней.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Что касается Рыб, то им будет безумно везти на работе на этой неделе. Какое бы задание перед тобой не стояло, ты справишься с любым. Но не стоит слишком расслабляться, ведь в течение следующих 7 дней нужно проявить также инициативность. Она позволит довести твоему руководству, что ты не просто так просиживаешь штаны в офисе.

Читай также Удали их немедленно: 50 приложений, которые очень быстро разряжают твой смартфон