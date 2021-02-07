Читай мужской гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Большинство знаков Зодиака на этой неделе будут иметь множество дел и забот. Оно и неудивительно, ведь накануне Дня святого Валентина нужно будет успеть не только приобрести подарок, но и подготовиться к крутому свиданию. Но будут и те, кому выпадет возможность выбраться куда-то за город в течение этих 7 дней. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам стоит быть ответственными на этой неделе. Ты обожаешь откладывать все на последний момент, что не слишком нравится твоему боссу. Попробуй сразу же браться за выполнение сложных задач. Во-первых, это облегчит тебе жизнь. Во-вторых, есть больше шансов, что ты не будешь оставаться на работе по вечерам.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе выпадет сказочная возможность выбраться куда-то за город. Поэтому зови друзей, собирай крутой маршрут и запасайся положительными эмоциями. Чтобы получить еще больше удовольствия от путешествия, нужно отказаться от гаджетов. Справишься?

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам следует позаботиться о своем здоровье. Не пытайся выдавливать из себя максимум, ведь очень скоро ты будешь чувствовать себя крайне изможденным. Попробуй расставлять приоритеты, чтобы не только успевать выполнять работу, но и иметь время для отдыха.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе нужно как можно больше времени посвятить работе, чтобы на выходных ты мог без сомнений отправиться в долгожданное путешествие. И хотя это будет поездка на несколько дней, она позволит тебе перезагрузиться и набраться положительных эмоций. Поэтому не упусти подходящий момент!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам следует позаботиться о своем времени. Ты на этой неделе ничего не будешь успевать, но не стоит паниковать. Попробуй начинать каждый свой день со сложных задач, чтобы вечером ты мог расслабиться и хорошо провести время в компании друзей или возлюбленной.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе мужчинам-Девам следует посвятить свое свободное время упражнениям. Ты же хочешь получить желанные кубики пресса? То тебе однозначно стоит перестать жалеть себя. Для достижения желаемого результата следует посвящать выполнению упражнений хотя бы часок в день. Поэтому к телевизору даже не подходи!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам стоит сосредоточиться на возлюбленной. В последнее время вы слишком мало общаетесь через работу, поэтому твоя задача – наверстать потерянное время. Устрой не только романтическое свидание, но и сделай для нее невероятный сюрприз, который она никогда не забудет.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам следует быть осторожнее со своим временем. Если ты что-то не успеваешь, попробуй меньше времени уделять социальным сетям. Во время выполнения работы следует вообще отложить смартфон куда в сторону, чтобы он тебя не отвлекал.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов на этой неделе ожидает повышение на работе. Твой босс наконец разглядел в тебе скрытый потенциал и решил, что тебе пора уже подниматься по карьерной лестнице. Но будь готов, что новая работа будет связана с еще большей ответственностью. Поэтому не расслабляйся!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На Козерогов на этой неделе ожидает крутая встреча с теми людьми, которых они очень любят. Не исключено, что к тебе в гости наведается лучший друг или кум. Поэтому не упусти возможности круто и весело провести время, зарядившись положительными эмоциями!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям стоит быть осторожнее со своими финансами. Траться лишь на то, что тебе действительно нужно. А на сэкономленные деньги ты сможешь организовать крутое и незабываемое свидание своей возлюбленной на День святого Валентина!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам следует посвятить все свое свободное время саморазвитию. Можешь наконец взяться за прочтение мотивационной литературы или пройти несколько крутых онлайн-курсов. Помни о том, что учится никогда не поздно. А прокачка своих скиллов позволяет тебе стать еще круче и достичь желаемых результатов!