Группа Земли: самое главное, что следует знать о планетах Солнечной системы
Источник:Space.com
Как ты уже знаешь, к планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Далее расскажем о каждом из этих космических тел.
Расскажем кратко, интересно и о самом главном, что просто должен знать каждый. Даже если он не интересуется астрономией.
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Планеты земной группы
Меркурий – ближайшая планета к Солнцу
С периодом вращения вокруг Солнца всего 88 дней Меркурий является самой близкой к нашей звезде планетой, а также самой маленькой в Солнечной системе. Собственно, он только чуть больше Луны.
Из-за близости к звезде (приблизительно в двух пятых расстояния между Землей и Солнцем), Меркурий претерпевает резкие изменения в температурах: до 450 градусов по Цельсию днем и до минус 180 градусов ночью.
Меркурий имеет очень тонкую атмосферу из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия. Она не способна крушить метеоры, поэтому поверхность планеты, как и поверхность Луны, усеяна кратерами.
Также миссия NASA Messenger открыла на Меркурии водяной лед и замерзшие органические соединения на северном полюсе.
Краткие факты о Меркурии
- Открытие – о нем знали еще древние греки, ведь видели невооруженным глазом.
- Название – в честь посланника римских богов.
- Диаметр – 4 878 километров.
- Орбита – 88 земных суток.
- Сутки – 58,6 земных.
Меркурий / Фото NASA
Венера – двойник Земли в Солнечной системе
Вторая планета от Солнца, Венера, является близнецом Земли по размеру. Радарные изображения под ее атмосферой показывают на поверхности разные горы и вулканы. Но тут родство с нашей планетой и заканчивается.
Венера имеет густую токсичную атмосферу из облаков серной кислоты и парниковым эффектом. Из-за него на Венере жарче, чем на Меркурии, хотя тот ближе к Солнцу. Более того, Венера является самой горячей планетой Солнечной системы (средняя температура на поверхности – 465 градусов).
Также мощное на Венере и давление – 92 бар на поверхности (человека такое давление просто сплющит). Особенность этой планеты и во вращении – с востока на запад, в противоположном направлении от того, по которому вращается большинство других планет.
Краткие факты о Венере
- Открытие – как и Меркурий, известна древним грекам и видима невооруженным глазом.
- Название – в честь римской богини любви и красоты.
- Диаметр – 12 104 километра.
- Орбита – 225 земных дней.
- Сутки – 241 земных.
Венера / Фото NASA
Земля – дом жизни
Третья планета от Солнца, Земля, является водным миром, две трети которого покрыты водой. Это единственный известный мир, где есть многогранная и разумная жизнь.
Атмосфера Земли богата азотом и кислородом. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью 467 метров в секунду (1600 километров в час), если считать по экватору.
Вокруг Солнца наша планета вращается со скоростью более 29 километров в секунду. А больше о нашем родном мире (в том числе о том, что его делает уникальным во Вселенной) мы писали здесь и вот здесь.
Краткие факты о Земле
- Открытие – ну, очевидно, известна всегда, с тех пор как существует человечество.
- Название – в честь древнегреческой богини Геи ("гайя" – "земля")
- Диаметр – 12 760 километров.
- Орбита – 365,24 суток.
- Сутки – 23 часа 56 минут.
Земля / Фото NASA
Марс – Красная планета
Четвертая планета от Солнца — Марс, и это холодное место, похожее на пустыню и покрытое пылью. Эта пыль состоит из оксидов железа, который и придает планете ее знаковый красный оттенок.
Марс несколько похож на Землю – он скалист, имеет горы, долины и каньоны, а еще и штормовые системы (пыльные дьяволы типа торнадо и пыльные бури планетарного масштаба).
Ученые предполагают, что миллиарды лет назад Марс был гораздо более теплым и влажным миром, на котором текли реки и, возможно, даже плескались океаны. Также на нем были условия для поддержания жизни – бактерий или других микроорганизмов.
В настоящее время атмосфера Марса слишком тонка, чтобы жидкая вода могла существовать на поверхности. Зато пласты льда размером с Калифорнию лежат под его поверхностью, а на обоих полюсах есть ледяные шапки, которые состоят частично из замерзшей воды. В 2018 году ученые даже обнаружили свидетельства наличия жидкого озера под ледяной шапкой южного полюса.
Краткие факты о Марсе
- Открытие – известен в Элладе и видим невооруженным глазом.
- Название – в честь римского бога войны.
- Диаметр – 6 787 километров.
- Сутки – чуть больше земных (24 часа 37 минут).
Марс / Фото NASA