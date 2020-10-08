Застрял в лифте, переводил бабушку через дорогу, снимал кота с дерева, перепутал время, проспал, забыл о встрече – как там еще оправдываются за опоздание? Вариантов – множество. Вместо этого Men 24 предлагает 7 простых советов, благодаря следованию которым никаких оправданий придумывать не придется.

Хаотичные движения каждое утро, когда не знаешь, за что хвататься? Не успел проснуться, а уже должен быть на работе? А ведь этого можно избежать. Сегодня Men 24 рассказывает, как никогда не опаздывать.

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7 советов для мужчины, как никогда не опаздывать

Завяжи галстук заранее

Даже если ты умеешь завязывать галстук всеми возможными способами в темной комнате и ногами – все эти знания куда-то исчезают, когда спешишь.

Поэтому ты начинаешь вязать как попало, на скорую руку, а в итоге – кривые узлы и неопрятный вид. Зачем этим заниматься? Просто завяжи галстук накануне.



Завяжи галстук заранее / Фото pixabay

Подготовь вечером одежду, которую будешь надевать утром

Чтобы чувствовать себя увереннее, надо хорошо выглядеть. Утром, когда спешишь, об этом точно не будет времени думать. Вот и подумай заранее. А утром не спеша оденешься, чем сэкономишь и время, и нервы.

К слову, хорошо бы тебе иметь несколько готовых "дежурных" комплектов на разные случаи жизни – рабочий, для отдыха, для путешествий и так далее.



Этот мужчина не спешит, потому что подготовил одежду на утро вечером / Фото pixabay

Побрейся вечером

Бритье и вообще уход за усами и бородой, если они есть – процесс длительный. Вот как утром посвятить ему положенное время? Разве что в спешке, но можно ведь и порезаться! Или выбрить не то и не там.

Чтобы такой беды не возникло – побрейся перед сном.



Спокойно побрейся вечером / Фото pixabay

Наведи порядок с ценными вещами

Все ценные вещи, которые ты обязательно берешь с собой, куда бы ни шел, старайся держать в одном месте. Кошелек, часы, ключи, документы – приучи все класть в определенный, например, ящик, который ты открываешь каждое утро.

Так ты будешь точно знать, что: а) взял все необходимое; б) не взял ничего лишнего. И, конечно, утром ты не будешь в таком случае терять время на "где пропали эти дрянные ключи" или "куда я засунул свой проклятый кошелек".



Яркий пример, как НЕЛЬЗЯ – потому что не все вещи являются ценными / Фото pixabay

Долой гаджеты, которые воруют время

Такая беда: утром вместо собираться на работу гораздо интереснее залипнуть в гаджете (смартфоне, планшете или компьютере) – в новостях или соцсетях. Как с ледствие – опоздание.

Простой лайфхак: вечером убери все гаджеты туда, где ты их не утром увидишь. Тогда гораздо больше шансов, что утром ты займешься именно тем, чем должен – сбором на работу.



Залип в гаджете? А должен был бы быть уже на работе / Фото pixabay

Долой будильник от кровати

Пять или десять лишних минут сна не добавят тебе бодрости. Лучше убери будильники подальше , чтобы не откладывать его сигнал раз за разом. Ну а если будильник на телефоне – читай пункт о гаджетах.

Ты можешь спросить: "А как быть с будильником в смарт-часах?" Никак. Просто возьми себе за правило, чтобы он не был единственным устройством, которое тебя будит.



Долой будильник от кровати! / Фото pixabay

Пей воду

Да, вода – чудодейственная вещь. Стакан воды утром помогает взбодриться, а вот кофе – оно наоборот способствует обезвоживанию.

Это одна из причин, почему в приличных заведениях всегда подают к кофе воду (а не только для того, чтобы прополоскать рецепторы). Нет, кофе пить можно – просто не стоит сразу после сна. Начни утро с воды!



Выпитый стакан воды – лучшее начало утра / Фото pixabay

Бонусные советы

Во время завтрака – не переедай. Да, дела движутся легче на полный желудок, но когда он переполнен – все совершенно наоборот. Особенно плохо есть на завтрак жирное – сразу вместо бодряченка станешь соньком.