Конечно, какие-либо физические упражнения и спорт в принципе полезны. Но что, если бы существовало фитнес-упражнение, которое было бы чрезвычайно эффективным, да еще позволяло расслабляться?

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Для многих, наверное, было бы мечтой не прыгать без остановки и не поднимать вес к физическому истощению. А еще лучше – проводить жаркие дни на озере вместо спортзала, тренируясь с легкостью.

Что ж, Гарвард делает эту мечту реальностью, ведь согласно исследованию, опубликованному медицинской школой университета, Тай-Чи – не только один из лучших способов улучшить физическую форму. Это еще и вид спорта, которым можно заниматься до глубокой старости и пожинать его плоды всю жизнь.

Если ты практикуешь Тай-Чи регулярно и в течение длительного периода времени, у тебя есть все шансы:

оставаться в хорошей физической форме на протяжении всей жизни,

снизить уровень стресса и тревоги,

а также извлечь пользу от успокаивающего эффекта движений.

Звучит убедительно, не правда ли?



Ученые рекомендуют посвящать свое внимание Тай-Чи / Фото freepik

Доказано, что древнее боевое искусство помогает улучшить мышечную силу верхней части тела, нижней части тела и торса. Эксперты даже оценивают эффект от регулярных занятий Тай-Чи как подобный эффекту от классических тренировок на выносливость.

Считается, что они улучшают подвижность и равновесие, что особенно важно с возрастом. Если увеличить динамику упражнений, то люди с меньшей выносливостью могут даже использовать Тай-Чи в качестве мягкую кардиотренировку.

Преимущества этого вида спорта распространяются на разные возрастные группы и жизненные ситуации. Неудивительно, что его называют лучшей фитнес-тренировкой.

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А поскольку тебе не нужно полагаться на оборудование или на определенное место, нет никаких отказов, чтобы не попробовать его хотя бы раз. Тай-Чи это идеальное сочетание спорта и медитации. Что еще можно желать?

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.