В каком возрасте у тебя будет самый лучший секс: интересное исследование
Если тебе казалось, что пик сексуальности приходится на 20 или 30 лет, то это не совсем так. Men 24 имеет для тебя хотя бы одну хорошую новость. Твой лучший в жизни секс еще впереди. Далее мы расскажем, на какой именно возраст приходится максимальное удовольствие от этого приятного процесса.
Источник:Maxim
Если верить исследованию, опубликованному на онлайн-платформе Happify, лучший секс в твоей жизни произойдет после 40 лет. И это фантастическая новость для тех, кто уверенно, или не совсем, следует к этому отрезку жизни.
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Ученые опрашивали людей, чтобы узнать, когда у них был самый лучший секс. И оказалось, что пик удовольствия приходится не на 20, и не на 30 лет. Более того: максимум кайфа от секса ты получишь после 40 лет. А если быть максимально точным, то говорится о возрасте 46 лет.
Ну что же, определенная логика в этой цифре есть. В 20-летнем возрасте ты концентрируешь внимание на оргазме, количестве половых актов, а также партнерш. С возрастом ты начинаешь лучше познавать не только свое, но и женские тела. Понимаешь, что нравится, а что – нет. После 40-а ты начинаешь считаться со своим телом, его выходками. И именно тогда ты на полную ценишь удовольствие от занятия сексом.
Ты концентрируешь внимание на своих ощущениях, прислушиваешься к сигналам тела. И все это для того, чтобы получить кайф не только от проникновения, но и от всего секса: от объятий до оргазма, от поцелуев до эякуляции.
После 40-а ты начинаешь получать максимум удовольствия от секса / Фото Unsplash
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Другое исследование, которое проводили ученые из Университета Миннесоты и Университета Стоуни-Брук, показало, что секс напоминает чувство вины. Со временем приятные ощущения нарастают. Нечто подобное происходит и с чувством вины.
В ходе исследования ученые наблюдали за более 6 тысячами людей в возрасте от 20 до 93 лет в течение 18 лет. Они обнаружили, что с возрастом их сексуальные навыки с каждым годом становятся все лучше и лучше.
Поэтому тебе не стоит бояться взросления. Знай, что после 40 лет тебя ожидает лучший в жизни секс. Главное к тому времени – не обрасти жирком, а также не потерять свою силу.
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