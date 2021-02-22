Если тебе казалось, что пик сексуальности приходится на 20 или 30 лет, то это не совсем так. Men 24 имеет для тебя хотя бы одну хорошую новость. Твой лучший в жизни секс еще впереди. Далее мы расскажем, на какой именно возраст приходится максимальное удовольствие от этого приятного процесса.

Если верить исследованию, опубликованному на онлайн-платформе Happify , лучший секс в твоей жизни произойдет после 40 лет. И это фантастическая новость для тех, кто уверенно, или не совсем, следует к этому отрезку жизни.

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Ученые опрашивали людей, чтобы узнать, когда у них был сам ый лучший секс. И оказалось, что пик удовольствия приходится не на 20, и не на 30 лет. Более того: максимум кайфа от секса ты получишь после 40 лет. А если быть максимально точным, то говорится о возрасте 46 лет.

Ну что же, определенная логика в этой цифре есть. В 20-летнем возрасте ты концентрируешь внимание на оргазме, количестве половых актов, а также партнерш. С возрастом ты начинаешь лучше познавать не только свое, но и женские тела. Понимаешь, что нравится, а что – нет. После 40-а ты начинаешь считаться со своим телом, его выходками. И именно тогда ты на полную ценишь удовольствие от занятия сексом.

Ты концентрируешь внимание на своих ощущениях, прислушиваешься к сигналам тела. И все это для того, чтобы получить кайф не только от проникновения, но и от всего секса: от объятий до оргазма, от поцелуев до эякуляции.



После 40-а ты начинаешь получать максимум удовольствия от секса / Фото Unsplash

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Другое исследование , которое проводили ученые из Университета Миннесоты и Университета Стоуни-Брук, показало, что секс напоминает чувство вины. Со временем приятные ощущения нарастают. Нечто подобное происходит и с чувством вины.

В ходе исследования ученые наблюдали за более 6 тысячами людей в возрасте от 20 до 93 лет в течение 18 лет. Они обнаружили, что с возрастом их сексуальные навыки с каждым годом становятся все лучше и лучше.

Поэтому тебе не стоит бояться взросления. Знай, что после 40 лет тебя ожидает лучший в жизни секс. Главное к тому времени – не обрасти жирком, а также не потерять свою силу.