Если ты давно мечтал о татуировке, то у ученых будет еще один аргумент в пользу этого. Яркий рисунок может не только украсить твоё тело, но и добавить несколько баллов в копилку привлекательности. Оказалось, что татуировка положительно влияют на успех мужчины в сексе.

Кто бы мог подумать, что татуировки могут повысить твои шансы на секс? Оказалось, рисунки делают тебя еще более сексуальным. И это предположение подтверждает исследование, опубликованное в журнале "Личность и индивидуальные различия" .

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Татуировки повышает твой шанс заняться сексом

В исследовании принимали участие 2 584 гетеросексуальные мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 25 лет.

Результат наблюдения показал, что женщины считают мужчин с татуировками более мужественными, чем без татуировок. Это также показало, что они верят, что мужчины с рисунками на теле могут запугать своих соперников-мужчин, что еще больше повышает их сексуальную привлекательность.



Женщины считают мужчин с татуировками более мужественными / Фото Unsplash

Как проводили исследования?

Ученые показывали женщинам фотографии мужчин с татуировками и без них. И представительницы прекрасной половины человечества должны были оценить их по 5-балльной шкале.

Женщины оценивали мужское здоровье, привлекательность, доминирование, агрессию и мужество. Они также предусматривали, могут ли быть эти мужчины хорошими родителями и партнерами.

Оказалось, что татуированные мужчины считаются женщинами более мужественными, доминирующими и здоровыми. Когда у мужчин есть рисунки на теле, у них больше шансов на секс.

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Также примечательно, что эти особенности связаны с высоким уровнем тестостерона. Исследование показало, что мужчины с татуировками считались более привлекательными других мужчин. Учитывая тот факт, что мужчины в исследовании были гетеросексуальными, можно с уверенностью предположить, что татуированные представители сильной половины человечества воспринимаются другими мужчинами как соперники.

В другой части исследования женщины придерживались мнения, что мужчины без татуировок могут стать лучшими партнерами и родителями. Считается, что это утверждение возникло из-за восприятия "плохих парней", связанного с татуированными мужчинами.



Не злоупотребляй татуировками, если планируешь длительные отношения / Фото Unsplash

Поэтому, если ты хочешь повысить свои шансы на секс, можешь задуматься над татуировкой. Но для серьезных отношений чрезмерное количество рисунков на теле может сыграть злую шутку.