Как татуировки влияют на успех мужчины в сексе: интересное исследование
Если ты давно мечтал о татуировке, то у ученых будет еще один аргумент в пользу этого. Яркий рисунок может не только украсить твоё тело, но и добавить несколько баллов в копилку привлекательности. Оказалось, что татуировка положительно влияют на успех мужчины в сексе.
Источник:24 канал
Кто бы мог подумать, что татуировки могут повысить твои шансы на секс? Оказалось, рисунки делают тебя еще более сексуальным. И это предположение подтверждает исследование, опубликованное в журнале "Личность и индивидуальные различия".
Это интересно Почему высокие мужчины гораздо больше привлекают женщин: Интересное исследование
Татуировки повышает твой шанс заняться сексом
В исследовании принимали участие 2 584 гетеросексуальные мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 25 лет.
Результат наблюдения показал, что женщины считают мужчин с татуировками более мужественными, чем без татуировок. Это также показало, что они верят, что мужчины с рисунками на теле могут запугать своих соперников-мужчин, что еще больше повышает их сексуальную привлекательность.
Женщины считают мужчин с татуировками более мужественными / Фото Unsplash
Как проводили исследования?
Ученые показывали женщинам фотографии мужчин с татуировками и без них. И представительницы прекрасной половины человечества должны были оценить их по 5-балльной шкале.
Женщины оценивали мужское здоровье, привлекательность, доминирование, агрессию и мужество. Они также предусматривали, могут ли быть эти мужчины хорошими родителями и партнерами.
Примечательно Секс в ванной: 5 советов, которые помогут получить еще больше удовольствия
Также примечательно, что эти особенности связаны с высоким уровнем тестостерона. Исследование показало, что мужчины с татуировками считались более привлекательными других мужчин. Учитывая тот факт, что мужчины в исследовании были гетеросексуальными, можно с уверенностью предположить, что татуированные представители сильной половины человечества воспринимаются другими мужчинами как соперники.
В другой части исследования женщины придерживались мнения, что мужчины без татуировок могут стать лучшими партнерами и родителями. Считается, что это утверждение возникло из-за восприятия "плохих парней", связанного с татуированными мужчинами.
Не злоупотребляй татуировками, если планируешь длительные отношения / Фото Unsplash
Поэтому, если ты хочешь повысить свои шансы на секс, можешь задуматься над татуировкой. Но для серьезных отношений чрезмерное количество рисунков на теле может сыграть злую шутку.
Читай также Ролевые игры и секстинг: 5 главных секс-трендов в 2021 году
Поделиться новостью