Конечно же, мы шутим. Но в каждой шутке есть только доля шутки, правда? Вот ученые провели очередное исследование, чтобы выявить, с кем изменяют чаще. Как думаешь, говорится о друзях, соседях или загадочных незнакомцах?

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В "Журнале семейной психологии" появились результаты наблюдения. Его посвятили теме измен. А в частности тому, с кем чаще всего ходят налево. Всего в наблюдении участвовали 13 030 американцев. Ученых особенно интересовали именно те респонденты, которые изменяли своему партнеру.



Ученые хотели узнать, с кем изменяют чаще / Фото Unsplash

Им поставили простой вопрос: С кем именно вы изменили? Конечно же, у респондентов были варианты ответа:

близкий друг;

сосед, коллега или старый знакомый;

незнакомец;

человек, которому вы заплатили за секс;

другой вариант.

Ответ шокировал нас

Готов узнать правду об изменах? Признаемся, что результаты нас шокировали изрядно. Оказалось, что 53,5% респондентов ответили "близкий друг". Это не значит что нужно параноидально запрещать своей возлюбленной общаться с друзьями. Но стоит быть внимательным, чтобы не пропустить момент, когда тебе наставили рога.



Оказалось, что чаще всего изменяют с близкими друзьями / Фото Unsplash

Вторую позицию рейтинга измен занял вариант "сосед, коллега или старый знакомый". Ей свой голос отдали 29,4% респондентов. А вот 21% признался, что изменял со случайными незнакомцами. 7,9% опрошенных отметили, что заплатили за секс на стороне.

Ранее ученые решили узнать, кто с большей вероятностью простит измену : мужчины или женщины. Согласно исследованию, мужчины с большей вероятностью прощают роман на стороне, если сравнивать с женщинами. И цифры, будем откровенны, шокируют не меньше.