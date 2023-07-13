На самом деле, ряд научных исследований доказал пользу музыки во время физических нагрузок. В зависимости от стиля музыки, громкости и скорости темпа звук может помочь тебе держать ритм, поддерживать усилия, связывать движения между собой, не слишком задумываясь над ними, и, попросту говоря, превзойти самого себя. Так зачем тренироваться без музыки? Вот несколько ответов.

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1. Повышенная осведомленность о своем теле

Слушая музыку во время занятий спортом, то ли бег на свежем воздухе, то ли фитнес и силовые тренировки в помещении, ты отключаешь себя от окружающего шума (скрип тренажеров, стук обуви по полу, дыхание тренирующихся по соседству людей, плохая музыка, что играет с динамиков в спортзале и т.д.).

Ты создаешь мыльный пузырь, чтобы сосредоточиться на своей цели. Но ты тоже отрезаешь себя от определенных физических и ментальных ощущений. Сняв наушники, ты уделяешь больше внимания своим ощущениям: мышечной усталости, пульсу, дыханию и душевному состоянию.

2. Обеспечение качества тренировок

Будучи внимательнее к своим физическим ощущениям, ты можешь лучше адаптировать свой темп к уровню физической подготовки в этот день. Ты скорее поймешь, когда нужно замедлиться или, наоборот, когда можно ускориться и приложить больше усилий.

Не мешать тренировке своими лучшими плейлистами может быть особенно полезно, когда ты изучаешь новые движения или решил увеличить нагрузку и сложность. Изучать интересующие тебя упражнения, обращать внимание на качество выполнения движений и развивать полезные привычки лучше сначала в спокойной атмосфере. Затем можно снова включать музыку.



Без музыки твои тренировки могут быть более качественными / Фото wayhomestudio

3. Не останавливаться на достигнутом

Не все спортивные занятия должны быть одинаковыми: одни интенсивные, другие менее и это нормально. Также хорошо тренироваться иногда без музыки, а иногда с ней. Если ты всегда занимаешься спортом в наушниках, ты рискуешь получить неприятное впечатление, что тренировка проходит плохо, когда ты их не одеваешь. Измени свои привычки, чтобы разнообразить свои ощущения.

4. Тренироваться в полной безопасности

Еще один важный аспект, который следует учитывать – безопасность. Бег в городе или за городом связан с очевидными рисками (невнимательные прохожие, водители и т.п.). Занимаясь спортом без музыки и больше концентрируясь на физической нагрузке, ты будешь обращать больше внимания на внешние факторы и избежишь падений, ударов и других несчастных случаев.

5. Зарезервируй лучшие плейлисты для тренировок

Суть этой статьи состоит не в том, чтобы полностью изгнать музыку из любой спортивной деятельности, как ты уже понял. А в том, чтобы избегать его систематического использования. На самом деле можно добиться своего наилучшего результата благодаря плейлисту, который ты сочинишь.



Прибереги музыку к сложным тренировкам / Фото wayhomestudio

Лучшие плейлисты сохраняются для тренировок, которые будут особенно трудными. Для времени, когда ты нуждаешься, и для дней соревнований. Нужно только найти верный баланс.

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А на каждый день мы бы рекомендовали пробовать тренироваться без музыки. Это позволит тебе лучше чувствовать и понимать свое тело. И, поверь, оно будет тебе благодарно.