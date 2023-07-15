Скали, родом из Аделаиды, Австралия, ранее побил этот рекорд в 2022 году. Сделал он это, чтобы привлечь внимание к редкому хроническому болевому синдрому, который называется комплексным региональным болевым синдромом. Тогда он выполнил 3182 отжиманий в час.

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В апреле этого года этот рекорд побил 33-летний Лукас Хельмке. Он сделал 3 206 повторений, и Скалли сразу же задался целью вернуть его победу.

Живя с этим синдромом, я постоянно чувствую боль в левой руке,

– говорит он в официальной видеозаписи Книги рекордов Гиннеса.

На восьмой минуте наш герой заметил, что его рука стала чуть больше болеть. Он начал чувствовать жжение от верхней части плеча до кисти. Если говорить о состоянии всего тела, то в целом все было достаточно хорошо. Просто со временем он "чувствовал себя немного тяжелее".

После 60 изнурительных минут Скали отжался 3 249 раз. Правда, он верит, что способен на большее.

Скале удалось отжаться 3 249 раз за 60 минут: смотри видео

Самым трудным в попытке установить рекорд было осознание того, что на тренировках я могу сделать больше. Каждый раз, когда я тренировался на более длинной дистанции, я делал гораздо больше, но, очевидно, в день игры появляется стресс и немного больше напряжения, немного больше нервов, что забирает немного моей энергии,

– говорит он.

Кроме того, что Скали побил мировой рекорд по наибольшему количеству отжиманий за час не один раз, а дважды, ему также принадлежит рекорд по самой длинной в мире планке. Он продержался 9 часов, 30 минут и 1 секунду.

"Планка была чем-то настолько надуманным, что я думал, что это никогда не будет возможным. И вот я здесь", – говорит он.

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К слову, наш герой, когда шел на рекорд, выполнял примерно по одному отжиманию в секунду. Мы однозначно поражены его выносливостью и настойчивостью, ведь он непрерывно шел к своей цели. Тебя же мы призываем не рисковать собственной жизнью. Прежде чем пробовать воспроизвести увиденное, желательно проконсультироваться с лечащим врачом.