До старта выходных остались считанные дни, поэтому стоит уже начать строить планы на них. Но это вовсе не означает, что нужно игнорировать работу и поручения руководства. Кому-то выпадет возможность отдохнуть в этот день, а кому-то – поработать. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 13 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 13 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Четверг для Овнов будет легким и по мере насыщенным. Но это не значит, что ты будешь бездельничать на работе. Просто у тебя будет возможность спокойно и без спешки выполнять поручения руководства. И именно о таком рабочем дне ты давно мечтал, не так ли?

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Четверг будет финансово успешным для Тельцов. Не исключено, что именно в этот день придет зарплата, на которую ты так долго ждал. Но это не значит, что нужно потратить все деньги за один вечер. Сначала отложи необходимую сумму на все затраты, которые тебя ожидают. А уже потом выбирайся куда-то, чтобы побаловать себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют сегодня ответственно отнестись к своей работе. В последнее время ты слишком расслаблен, что заметили все, кто работает с тобой. Поэтому докажи коллегам и руководству, что ты способен на большее. Они будут приятно удивлены!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам в этот день звезды рекомендуют сполна отдохнуть. Хватит думать о работе и поручениях руководства. Лучшее, что ты можешь сделать, – выключить смартфон и выбраться куда-нибудь на прогулку. Свежий воздух и мысли о чем-то положительном зарядят тебя энергией для новых свершений.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львы обожают обвешивать себя работой. Неудивительно, что она сама тебя находит. Будь готов, что в этот день тебе предложат еще один проект. Отказываться от него категорически не стоит, ведь у тебя будет возможность проявить себя с другой стороны.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им нужно собрать всю силу в кулак. У тебя представится возможность воплотить в жизнь свою заветную мечту, но для этого нужно будет изрядно попотеть. Готов?

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

В четверг Весам нужно будет первую половину дня провести, разгребая рабочие вопросы. Но паниковать не стоит, ведь вечером тебя ждут уютные посиделки в кругу людей, которых ты очень сильно любишь.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Если Скорпионам что-то очень сильно хочется, то их просто невозможно остановить. Поэтому звезды рекомендуют не отказываться от своей мечты, а также делать то, что диктует тебе сердце. Правильный выбор – тот, который сделал ты.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды рекомендуют в четверг позаботиться о собственном здоровье. Хватит себя жалеть и искать оправдания. Выберись наконец утром на пробежку или воспользуйся же абонементом в спортзал. Отличное самочувствие гарантировано!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам этого дня следует быть осторожными со своими деньгами. Они имеют свойство чрезвычайно быстро заканчиваться, поэтому позаботься о том, чтобы не пришлось залезать в долги.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям сегодня представится возможность провести время с любимым человеком, поэтому не упусти ее. Меньшее, что ты можешь сделать, – устроить романтическую прогулку или организовать уютный ужин при свечах. Подари своей второй половинке немного уюта!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам в четверг нужно будет выложиться на все 100% не только на работе, но и дома. Дела накапливаются с бешеной скоростью, и если их не выполнять, то о выходных можно забыть!